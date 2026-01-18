Ministar je potvrdio da se djeluje na dva fronta: održava se direktna veza sa Amerikancima, ali se istovremeno priprema i zajednički evropski odgovor.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg (napomena: u originalnom tekstu navedeno je "Mark Rute", što nije tačno ime generalnog sekretara NATO-a) objavio je na platformi Iks da je bio u kontaktu sa bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trampom, te da se raduje njihovom susretu u Davosu, gdje sutra počinje Svjetski ekonomski forum.

Ovaj susret dolazi u trenutku pojačane tenzije između SAD i Evropske unije, nakon najave mogućih carina koje je Tramp najavio u posljednje vrijeme.

Danski ministar: Trampove carine „apsurdne“

Danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen ocijenio je večeras da su najnovije prijetnje carinama „potpuno apsurdne“, jer su uslijedile odmah nakon što su evropske zemlje pojačale svoje prisustvo na Arktiku.

Rasmusen je istakao da je paradoksalno to što Tramp uvodi kaznene mjere upravo zbog akcija kojima su saveznici pokazali da ozbiljno shvataju bezbjednost – zahtjev koji je sam Tramp ranije postavljao.

On je dodao da, uprkos trenutnoj situaciji, i dalje smatra da su njegovi nedavni razgovori sa visokim američkim zvaničnicima u Vašingtonu bili konstruktivni i da će nastaviti da radi na tome da američki predsjednik odustane od namjere da preuzme Grenland.

Rasmusen je naglasio da Danska ne sumnja u podršku Evrope, čak i ako bi trgovinski rat nanio veliku finansijsku štetu ostalim državama.

Na pitanje o tome kako će tačno Evropska unija uzvratiti na carine, Rasmusen je ostao uzdržan, rekavši da je u ovom trenutku najpametnije ne otkrivati sve karte.

Zaključio je da je američki predsjednik u najmanju ruku nepredvidiv, ali je podsjetio da Amerika nije samo jedan čovjek i da će Evropa insistirati na svojim principima, prenio je danski javni servis DR.

Vanredni sastanak ambasadora EU u Briselu

Ambasadori država članica Evropske unije održavaju vanredni sastanak u Briselu, nakon što je Kipar, koji trenutno predsjedava EU, zatražio hitan sastanak ambasadora svih 27 država članica.

Diplomate EU brzo su osudile najavu predsjednika SAD Donalda Trampa o uvođenju carina. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen upozorila je da bi takav potez mogao „narušiti transatlantske odnose i dovesti do opasne spirale dalje eskalacije“.