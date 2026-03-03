Preduzeće Deponija je do sada pomoću šredera izrezalo 300 tona otpadnih guma koje će biti izvezene. Planiraju, kada prikupe od 800 do 900 tona počnu sa izvozom, jer, kako kaže za "Dan" Aleksandar Božović, direktor preduzeća, ispod te količine niko neće da otkupljuje.

Izvor: Youtube/RTV Podgorica/Screenshot

On je istakao da su trenutno u pregovorima sa nekoliko firmi, te da su uzorke poslali u Češku i Srbiju. Nakon toga će, kako je rekao, vidjeti gdje im bude najpovoljniji transport i dogovoriti izvoz. Božović navodi da se broj guma koje se dovoze Deponiji značajno povećao.

,,Cijena od 65 eura po toni plus PDV je više nego prihvatljiva, što bude 55 centi po jednoj gumi. Spustili smo cijenu do juna da napravimo akciju kako bi sve istorijske gume iz prirode i sa lagera vulkanizera preuzeli. Potom ćemo u saradnji sa Ministarstvom ekologije formirati cijenu koja je ekonomska, a ne, mogu slobodno reći, socijalna. Nama cijena od 65 eura bukvalno pokriva troškove rada mašine i potrošnju električne energije, dok će izvoz da nam pokrije koštanje zaposlenih, a neophodni su troškovi amortizcije, administracije. Zbog toga ćemo poslije juna morati formirati neku cijenu koja će biti nama isplativa, ali sve u dogovoru sa državom. Postoje razne druge pozicije u budžetu koje možemo da iskoristimo za zaštitu životne sredine, a to znači da bude neka subvencija za nas. U tom slučaju ne bi podizali cijene. Cijena po toni trebala bi da bude makar 150 eura", rekao je Božović za Dan.

On ističe da je neophodno motivisati građane da gume odlažu na ispravan način. Božović kaže da je zahvaljujući Ministarstvu ekologije i Eko fondu usvojena informacija na Vladi da se Deponiji dodijeli 200.000 eura zbog kupovine mašine.

,,Mašinu smo kupili sami, tako da će nam ova sredstva biti makar rata kredita. Ovo je više nego lokalni projekat koji smo iznijeli i svi treba da učestvuju u njemu. Preuzeli smo najveći teret i odgovornost kada je upravljanje otpadnim gumama u pitanju", kaže Božović.

,,Guma ima još više, jer nam dolaze na desetine tona iz cijele Crne Gore. Dobili smo informaciju da u Herceg Novom postoji 800 tona guma koje treba da sakupe i donesu. Tu će nam trebati par mjeseci da se one regulišu. Mi imamo na hiljade tona guma u prirodi i tu se ne nazire kraj u ovoj godini. Moramo strateški da posmatramo i da znamo da u ovoj godini nećemo regulisati sve otpadne gume koje datiraju iz prethodnog perioda u Crnoj Gori, jer ima novih", rekao je Božović.