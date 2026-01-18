Ruski zvaničnici podržali su prijetnju američkog predsjednika Donalda Trampa o uvođenju carina NATO saveznicima zbog Grenlanda, ocjenjujući da takav potez ukazuje na raspad transatlantskog saveza.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Ruski zvaničnici podržali su prijetnju američkog predsjednika Donalda Trampa o uvođenju carina NATO saveznicima zbog Grenlanda, a ekonomski pregovarač Kremlja Kiril Dmitrijev izjavio je da taj potez signalizira „kolaps“ transatlantskog saveza, piše The Kyiv Independent.

Tramp je najavio da će Vašington uvesti carine od 10 odsto na uvoz iz Francuske, Švedske, Danske, Norveške, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije i Finske ukoliko SAD ne postignu dogovor o kupovini Grenlanda, prenosi Index. Zaprijetio je da će ostrvo steći „na ovaj ili onaj način“.

Prema najavi, carine će stupiti na snagu 1. februara, a od 1. juna će se povećati na 25 odsto. Prijetnja je uslijedila samo nekoliko dana nakon što su evropske snage iz Francuske, Njemačke i drugih zemalja počele da pristižu na Grenland radi vojnih vježbi.

„Transatlantski savez je gotov“

„Transatlantski savez je gotov“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži X, pozvavši evropske lidere da „ne provociraju Trampa“, osvrnuvši se i na predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen.

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, poznat po svojim provokativnim izjavama, takođe je pozdravio Trampovu retoriku, ocijenivši je kao dokaz produbljivanja podjela unutar NATO-a.

„SAD se spremaju da napadnu Grenland, birajući samo ostrvo umjesto nekakve atlantske solidarnosti. Evropske zemlje biće kažnjene carinama zbog oslanjanja na američku zaštitu“, izjavio je Medvedev.

Medvedev je i ranije dovodio u pitanje zapadno jedinstvo i pozivao Trampa na brzu aneksiju Grenlanda, što odražava interes Moskve da iskoristi nesuglasice između SAD-a i njihovih saveznika.

Zabrinutost Evrope

Grenland, na kojem živi oko 56.000 stanovnika, sjedište je američke vojne baze, a njegova strateška važnost raste sa jačanjem konkurencije na Arktiku.

Otkako je Tramp ponovio svoje prijetnje, nekoliko zemalja Evropske unije javno je podržalo Dansku, što ukazuje na zabrinutost u Evropi zbog mogućih posljedica po koheziju NATO-a. Tramp je tvrdio da bi NATO postao „jači i efikasniji“ kada bi Grenland bio pod kontrolom SAD-a, ali su evropski lideri odbacili tu tvrdnju.

Kipar, koji trenutno predsjedava Savjetom EU, najavio je da će ambasadori država članica 18. januara održati hitan sastanak kako bi procijenili situaciju i razmotrili zajednički odgovor.