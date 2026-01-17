Generalni direktor IAEA Rafael Grosi istakao je da je ovo četvrto privremeno primirje koje je agencija uspjela da ispregovara i da pokazuje važnu ulogu IAEA u očuvanju bezbjednosti elektrane.

Izvor: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

Rusija i Ukrajina postigle su dogovor o lokalizovanom prekidu vatre kako bi se omogućile hitne popravke na posljednjem rezervnom dalekovodu za snabdijevanje električne energije u nuklearnoj elektrani Zaporožje, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Prekid vatre dogovoren je u petak, a radovi na dalekovodu, koji je oštećen i isključen 2. januara usljed vojnih aktivnosti, trebalo bi da počnu u narednim danima.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi istakao je da je ovo četvrto privremeno primirje koje je agencija uspjela da ispregovara i da pokazuje važnu ulogu IAEA u očuvanju bezbjednosti elektrane.

IAEA je, međutim, upozorila da je bezbjednosna situacija oko elektrane i dalje veoma nestabilna. Tim stručnjaka na terenu prijavio je veliki broj eksplozija, uključujući i one u neposrednoj blizini lokacije, kao i česte uzbune za vazdušnu opasnost. Takođe, naveli su da je vojni leteći objekat primećen na oko 10 kilometara od postrojenja.

Nuklearna elektrana Zaporožje, najveća u Evropi, pod ruskom je kontrolom od marta 2022. godine. Svi reaktori su isključeni od početka okupacije, ali postrojenje i dalje zahtijeva električnu energiju kako bi se održavali sistemi za hlađenje i bezbjednost.

Moskva i Kijev se međusobno optužuju da svojim napadima dovode u opasnost mogućnost nuklearne katastrofe, zbog čega je svaki prekid vatre i svaka popravka od ključnog značaja za stabilnost regiona.