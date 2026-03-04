Policijski službenici Interventne jedinice policije navode da su juče postupali po saznanjima da je u naselju Donji Kokoti došlo do upotrebe vatrenog oružja, nakon čega su se hitno uputili u taj dio grada.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Obilaskom terena, u neposrednoj blizini jedne farme za uzgoj živine, policijski službenici su, kako ističu, začuli pucnje iz vatrenog oružja.

“Prilaskom pomenutom licu mjesta zatečeno je lice B.R. (43) iz Podgorice, koje je u tom trenutku policijskim službenicima potvrdilo da je koristilo vatreno oružje. Na limenom krovu objekta farme pronađena je lovačka puška marke „Crvena Zastava“ sa municijom, za koju je naknadno utvrđeno da je ovo lice držalo u ilegalnom posjedu. Izvršenim pregledom šireg lica mjesta policijski službenici su pronašli četiri ispaljena patrona lovačke puške, kao i dva ustrijeljena psa”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Na licu mjesta zatečen je i I.J. (18), državljanin Srbije, zaposlen na pomenutoj farmi.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio obdukciju ustrijeljenih pasa, a lica su dovedena u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica radi prikupljanja obavještenja.

“Daljim aktivnostima, policijski službenici su pretresom kuće srodnika B.R. – lica D.R. – pronašli još jednu pušku u ilegalnom posjedu”, dodaju u saopštenju.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu postupajućeg tužioca, B.R. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

D.R. JE uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Takođe, provjerom I.J. utvrđeno je da nema prijavljen boravak u Crnoj Gori, nakon čega je uhapšen shodno Zakonu o strancima.