Francuski predsjednik Emanuel Makron nosio je naočare sa plavim okvirom tokom sastanka u Jelisejskoj palati.

Izvor: Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron pojavio se u petak noseći naočare sa plavim okvirom tokom sastanka u Jelisejskoj palati o institucionalnoj budućnosti Nove Kaledonije, izvještava "Le Parizjen".

"Molim vas da izvinite zbog ovih naočara, koje su povezane sa manjim problemom. Moraću da ih nosim neko vrijeme, tako da ćete morati da me trpite u ovom stanju", rekao je Makron.

Dan ranije, Makron se pojavio sa crvenilom desnog oka tokom novogodišnjeg obraćanja Oružanim snagama zemlje u vojnoj bazi Istr (Buš-di-Ron).

"To je samo sitnica. Smatrajte to referencom na tigrovo oko. Za one koji su razumjeli referencu, to je znak odlučnosti", našalio se.

Aludirao je na naslov popularne pjesme američkog rok benda Survivor iz filma Roki III iz 1982. godine sa Silvesterom Staloneom u glavnoj ulozi.

Što se tiče njegovog zdravstvenog stanja, kancelarija francuskog predsjednika nije saopštila niti pojasnila o čemu se radi.