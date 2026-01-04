Evropski lideri, poput francuskog predsjednika Emanuela Makrona, pokušavaju da očuvaju dijalog sa Kinom, ali njihovi napori nailaze na ograničenja kineske strategije „zavadi pa vladaj“.

Izvor: JIM LO SCALZO/EPA/Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Analitičarka Alicja Bahulska iz Evropskog saveta za spoljne odnose upozorava da Evropa mora prepoznati realnost kineske politike i prilagoditi svoj pristup kako ne bi završila na marginama globalne scene. Kina je, ističe Bahulska, u potpunosti fokusirana na rivalstvo sa SAD, dok Evropa djeluje kao unutrašnje podijeljen i slab akter koji nema strateški značaj za Peking.

Odnos EU i Kine dodatno se pogoršava, a Evropska unija ne bi trebalo da vjeruje da Peking može da se otuđi od Moskve samo na osnovu „sporazuma“ sa Briselom. Kina i Rusija nastavljaju blisku saradnju, kako diplomatski, tako i ekonomski, a bilateralna trgovina i vojne aktivnosti jasno pokazuju da je Peking Moskvi pouzdan partner, posebno u kontekstu rata u Ukrajini. Bez kineske podrške, ističe Bahulska, situacija u Ukrajini i Rusiji izgledala bi znatno drugačije, dok Rusija realno nema alternativu i ostaje zavisna od Pekinga.

Bahulska napominje da evropski front prema Kini nije jedinstven, naročito zbog različitih stavova članica poput Mađarske i Slovačke, ali da se u 2025. godini stvorio značajan politički zamah u smjeru veće samostalnosti i ekonomske sigurnosti.

Istovremeno, američki pristup Kini pod Trumpom ostaje nepredvidiv. Peking koristi takvo ponašanje SAD da vodi svoju strategiju i usmjerava američku politiku u svoju korist, dok Evropa, ukoliko ne prilagodi svoj kurs, rizikuje da postane pasivni posmatrač i bude potisnuta na marginu globalnih tokova. Bahulska ističe da Evropa sada mora odbaciti zastarjela uverenja o Kini i razviti koherentnu, samostalnu politiku kako bi očuvala stratešku relevantnost u međunarodnim odnosima.