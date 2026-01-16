Posmrtni ostaci Madurovih tjelohranitelja stigli na Kubu. Oni su stigli u kutijama manjim od kovčega, prekrivenim kubanskom zastavom.

Kubanska državna televizija juče ujutro prenosila je uživo dolazak posmrtnih ostataka 32 kubanska državljanina koji su poginuli tokom američkih napada na Venecuelu 3. januara, u operaciji čiji je cilj bio zarobljavanje svrgnutog venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Posmrtni ostaci dopremljeni su u kutijama manjim od klasičnih kovčega, prekrivenim kubanskom zastavom. Na aerodromu u Havani ih je dočekalo više hiljada ljudi, dok su zvaničnici odali počast poginulim pripadnicima oružanih snaga i obavještajnih službi Kube.

Dugogodišnja saradnja između Kube i Venecuele podrazumijevala je slanje kubanskih vojnih i sigurnosnih kadrova, uključujući učitelje, ljekare, ali i obavještajne agente i pripadnike bezbjednosti, što je dodatno istaknuto u zvaničnim izvještajima.

Kubanski predsjednik Migel Dijaz‑Kanel, ministar unutrašnjih poslova Lázaro Alberto Alvarez Kasas i drugi visoki zvaničnici prisustvovali su ceremoniji dočeka. Tokom obraćanja, ministar je naglasio da se radi o herojima čija žrtva nadilazi materijalno bogatstvo i da narod treba da sačuva sjećanje na njih.

Prethodno izvještavanje ukazivalo je da je američka operacija izazvala međunarodnu osudu i da su tenzije između SAD i Kube dodatno narasle, uz zahtjeve za protestima ispred američke ambasade u Havani.

Tramp: Venecuela više ne treba zaštitu nasilnika i iznuđivača

Svrgavanje Madura predstavljalo je težak udarac za Kubu, koja se uveliko oslanjala na venecuelansku naftu kako bi održala ekonomiju. Isporuke venecuelanske nafte Kubi praktično su prestale.

Ekonomisti tvrde da je kubanska ekonomija u "slobodnom padu" otkako je američka vlada prekinula dotok venecuelanske nafte.

U nedjelju je predsjednik SAD Donald Tramp u objavi na društvenim mrežama poručio da "više neće biti ni nafte ni novca" koji iz Venecuele odlaze na Kubu.

"Venecuela više ne treba zaštitu nasilnika i iznuđivača koji su je godinama držali kao taoca. Venecuela sada ima Sjedinjene Američke Države, najmoćniju vojsku na svijetu, da je štite i štitićemo je" najavio je.

Gubitak venecuelanske nafte bio bi katastrofalan za Kubu, smatra Horhe Pinjon, bivši naftni menadžer u Meksiku i stručnjak za energetiku na Univerzitetu Teksas u Ostinu.

On navodi da je Venecuela Kubi osiguravala otprilike trećinu njenih dnevnih potreba za gorivom.