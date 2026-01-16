Ostrvo u Velsu, koje ima samo 3 stanovnika, traži radnike. Evo koji su uslovi.

Izvor: YouTube/Ridddle

Ostrvo Bardsey, ili Ynys Enlli na velškom, raspisalo je konkurs za tri radna mjesta, traži se pomoćnik čuvara za posjetioce, čuvar stoke i službenik za informisanje javnosti. I to ne bi bilo ništa čudno da nije riječ o sićušnom ostrvu u blizini poluostrva Lin na sjeveru Velsa, na kojem živi mnogo više stoke nego ljudi.

Ostrvo ima svega tri stalna stanovnika, a broji oko 300 ovaca i 200 sivih tuljana. Zabačeno je, nema automobila, pa čak ni priključka za električnu energiju.

Ipak, ponosi se prelijepom prirodom zbog svojih slikovitih krajolika, neki Bardsey nazivaju i "vratima raja". Na njemu se nalazi prvo evropsko utočište tamnog neba, idealno za posmatranje zvijezda zbog minimalnog svjetlosnog zagađenja. Ovo prelijepo ostrvo svakog ljeta privlači stotine posjetilaca u potrazi za mirnim odmorom na idiličnom mjestu. Obuhvata tek 15-ak objekata koji služe kao kuće za odmor ili smještaj za sezonske radnike.

Prva dva posla zahtijevaju boravak na ostrvu, a kandidati uz platu dobijaju i besplatan smještaj. Treći posao može se raditi i od kuće. Satnica iznosi oko 12,71 funti, ili oko 15 eura.

Ipak, treba dobro razmisliti jer odlazak na posao na Bardsey nije jednostavan, do ostrva se može stići samo brodom iz Port Meudwyja. Glavni problem? Brod plovi samo kada vremenski uslovi dopuštaju i kada postoji potražnja, navodi se na internet stranici Bardsey Island Boat Trips. Cijena karte iznosi 57 evra po osobi za 20-minutnu vožnju.