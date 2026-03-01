Vojaž se oglasio nakon sinoć održanog izbora za predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije
Sinoć je održano finalno veče "Pesme za Evroviziju 2026", na kojem je trijumfovao niški bend Lavina sa pesmom "Kraj mene".
Lavina je osvojila najveći broj glasova žirija i publike, iako im 12 poena nije dao Nući, koji je bio u stručnom žiriju.
Dan nakon pobede, sreli smo Nućijevog prijatelja i saradnika Mihajla Veruovića Vojaža na aerodromu, koji nam je otkrio da je mu je Nući prećutao da će biti na RTS-u.
"Prećutao mi je da će biti u žiriju PZE": Vojaž nam priznao da je bio u šoku kad je saznao za Nućija na RTS-u
Vojaž nam je otkrio i da li se čuo s kolegama koje se trenutno nalaze u Dubaiju i na Maldivima, bez mogućnosti da se vrate u Srbiju:
