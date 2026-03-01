"Prećutao mi je da će biti u žiriju PZE": Vojaž nam priznao da je bio u šoku kad je saznao za Nućija na RTS-u

Vojaž se oglasio nakon sinoć održanog izbora za predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sinoć je održano finalno veče "Pesme za Evroviziju 2026", na kojem je trijumfovao niški bend Lavina sa pesmom "Kraj mene".

Lavina je osvojila najveći broj glasova žirija i publike, iako im 12 poena nije dao Nući, koji je bio u stručnom žiriju.

Pogledajte:

Izvor: RTS

Dan nakon pobede, sreli smo Nućijevog prijatelja i saradnika Mihajla Veruovića Vojaža na aerodromu, koji nam je otkrio da je mu je Nući prećutao da će biti na RTS-u.

Vojaž nam je otkrio i da li se čuo s kolegama koje se trenutno nalaze u Dubaiju i na Maldivima, bez mogućnosti da se vrate u Srbiju:

@mondo.zabava Vojaž o napadima u Dubaiju i Abu Dabiju: Pevač zabrinut za kolege ️: Mondo #mondo #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava





