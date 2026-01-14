Haos na aerodromu Hitrou zbog nepoznatih dronova.

Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Prava drama odigrala se danas na aerodromu Hitrou u Londonu u Velikoj Britaniji zbog nepoznatih dronova, piše "Independent". Brojni letovi su bili "poremećeni" pa su mnogi otkazani ili preusmjereni.

Let avio-kompanije "Svis" iz Ciriha u Švajcarskoj je preusmjeren na aerodrom Getvik u Londonu nakon skoro pola sata kruženja iznad Hitroua. Nakon kraće pauze, avio-saobraćaj na nebu iznad Londona je stabilizovan.

"Letovi se nastavljaju normalno nakon kratke pauze u operacijama, nakon sumnje na viđenje drona. Pratićemo situaciju i sarađivati sa policijom i partnerskim avio-kompanijama kako bismo osigurali da aerodrom ostane bezbjedan za rad", naveo je portparol aerodroma.