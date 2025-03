Mali požar je isključio struju na čitavom aerodromu.

Šefovima Hitroua nije lako proteklih dana, proživljavaju pravu krizu nakon čudne situacije u petak koja je rezultirala zatvaranjem najvećeg evropskog aerodroma i otkazivanjem hiljada letova. Sinoć su istražitelji rešetali pitanjima direktore aerodroma kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo nakon što je izbio mali požar na obližnjoj trafostanici.

Desetine hiljada putnika još uvijek je zaglavljeno širom svijeta nakon što je mali požar isključio struju na čitavom aerodromu. Ovo je rezultiralo neviđenim scenama, prizemljivanjem letova tokom većeg dijela dana i otkrivanjem velike ranjivosti u kritičnoj infrastrukturi Velike Britanije, piše Dejli mejl.

Istragu o katastrofi vodi i antiteroristička policija, dok izvori iz britanskog parlamenta ukazuju na ljudsku grešku. Uglavnom, gotovo 300.000 putnika je pogođeno ovim incidentom i haosom u vazdušnom saobraćaju, što je dovelo do otkazivanja ili kašnjenja više od 1.350 letova.

Otprilike 120 transatlantskih letova bilo je prinuđeno da se okrene usred leta. Putnici na letovima iz Singapura i Perta preusmereni su u Pariz, a zatim su autobusima odvezeni u London. Stoga nije iznenađujuće što analitičari kritikuju najprometniji aerodrom u Evropi zbog njegove nesposobnosti da se oslanja na rezervne izvore energije. Vili Volš, generalni direktor globalnog udruženja avioprevoznika IATA i bivši šef Britiš ervejza, rekao je da je Hitrou ponovo izneverio putnike.

"Prvo, kako to da kritična infrastruktura, ​​od nacionalnog i globalnog značaja, potpuno zavisi od jednog izvora energije bez alternativnog izvora? Ako je to slučaj, kao što se čini, onda je to jasan planerski propust aerodroma", rekao je Volš. Fil Hjuit, direktor kompanije za analizu energije Montel Group, dodao je: "Ovaj potencijalni nedostatak otpornosti na kritičnom nacionalnom i međunarodnom infrastrukturnom objektu je zabrinjavajući. Aerodrom tako veliki i važan kao što je Hitrou ne bi trebalo da bude ranjiv na jednu tačku kvara".

Hitrou ima sopstvenu elektranu na biomasu i rezervne dizel generatore, ali oni mogu da napajaju samo osnovne bezbjednosne sisteme, poput rasvjete i izlaznih vrata. Struja za ovaj veliki aerodrom sa 5 terminala obično dolazi iz tri trafostanice, od kojih svaka ima rezervni transformator. Ali ono što se desilo ovdje je da je rezervna trafostanica takođe uništena u požaru koji je izbio u četvrtak nešto prije ponoći.

Nekoliko sati kasnije počele su da kruže teorije da je riječ o sabotaži. Čak se pričalo da iza svega stoji Rusija, ali izgleda da za takve teorije trenutno nema osnova. Uprkos umiješanosti službi za borbu protiv terorizma, Skotland Jard je rekao da "ne tretiraju ovaj incident kao sumnjiv, iako je istraga još uvijek u toku", rekao je portparol policije.

Politiko, pak, donosi priču kako je greška jednog električara izazvala požar, navodeći izvore bliske istrazi. "Uvijek na kraju bude neki 'zaj**', a ne teorija zavjere", otkriva izvor za Politico. Vatrogasci tvrde da se vjeruje da je požar nenamjerno izazvan, što bi potvrdilo da je u pitanju samo ljudska greška.

Izražavajući duboko izvinjenje javnosti i svima koji su pogođeni, izvršni direktor Hitrou Tomas Voldbaj rekao je da je aerodrom suočen sa najgorom mogućom situacijom. Objasnio je da su morali da prespoje sistem kako bi koristili struju iz druge dvije trafostanice, ali da je trebalo mnogo vremena da se to postigne jer je sve uključivalo ponovno pokretanje hiljada različitih sistema.

Britanska vlada takođe ima mnogo pitanja za šefa aerodroma, jer svaki dan zatvaranja Hitrou košta Veliku Britaniju 20 miliona funti. Osim što prevozi stotine hiljada putnika, ovaj aerodrom je i ulazna tačka za 4.300 tona tereta dnevno, u vrijednosti od 543 miliona funti.

Portparol britanske vlade je rekao: "Nema sumnje da postoje pitanja na koja treba odgovoriti kako je to moglo da se desi i šta se može učiniti kako bi se spriječili slični poremećaji u budućnosti". Izvršni direktor Britiš ervejza Šon Dojl upozorio je da će njihove usluge biti ozbiljno pogođene u narednim danima, pošto više od 100.000 putnika na 670 letova juče nije moglo da leti.