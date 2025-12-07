Društvenim mrežama kruže snimci najprometnijeg aerodroma u kojem sve vrvi od hitnih službi, a sada su stigle i prve informacije o tome šta se dogodilo.

Izvor: Amer Ghazzal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veliki broj naoružanih pripadnika policije okružio je aerodrom Hitrou u Londonu, a kako izvještavaju britanski mediji, dogodio se "značajan incident".

Društvenim mrežama kruže snimci najprometnijeg aerodroma u kojem sve vrvi od hitnih službi, a sada su stigle i prve informacije o tome šta se dogodilo.

Naime, kako piše Sky News, jedan muškarac uhapšen nakon što je više ljudi poprskano “nekakvom vrstom suzavca”, saopštila Metropoliten policija

Ovo je kompletno saopštenje policije:

"Policija je prisutna na aerodromu Hitrou dok istražujemo okolnosti napada na više ljudi jutros.

Policija je pozvana u 08:11 časova u višespratnu garažu na Terminalu 3 nakon prijava da je više osoba napadnuto. Više ljudi poprskano je onim za šta se veruje da je vrsta suzavca od strane grupe muškaraca koji su zatim napustili mjesto incidenta.

Naoružani policajci su reagovali i uhapsili jednog muškarca zbog sumnje na napad. On je u pritvoru, a istraga o pronalaženju ostalih osumnjičenih je u toku.

Služba hitne pomoći Londona izašla je na teren i žrtve su prevezene u bolnicu. Ne vjeruje se da su njihove povrede opasne po život niti životno promjenljive. Trenutno ima izvjesnih ometanja saobraćaja u tom dijelu, ali Terminal 3 ostaje otvoren.

Komandant Piter Stivens rekao je: "U ovoj fazi vjerujemo da je u incidentu učestvovala grupa ljudi koji se međusobno poznaju, pri čemu je svađa eskalirala i dovela do povrijeđivanja više osoba.

Naši policajci brzo su reagovali i tokom jutra biće pojačano prisustvo policije na aerodromu Hitrou, kako bi se nastavila istraga i obezbijedila bezbjednost ljudi u tom području. Ovaj incident ne tretiramo kao terorizam. Razumijem zabrinutost javnosti i zahvaljujem se svima u oblasti na saradnji ovog jutra.“