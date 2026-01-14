Dansko Ministarstvo odbrane i Vlada Grenlanda najavili su da će Danska momentalno proširiti vojno prisustvo na ostrvu zbog rasta geopolitičkih tenzija na Arktiku, a slanje vojnika najavio je i švedski premijer Ulf Kristerson.
"Geopolitičke tenzije su se proširile na Arktik. Vlada Grenlanda i dansko Ministarstvo odbrane su zato odlučili da nastave proširene vježbe danskih oružanih snaga na Grenlandu, u tijesnoj saradnji sa saveznicima iz NATO-a. Od danas će biti prošireno vojno prisustvo na Grenlandu i oko ostrva", navodi se u saopštenju.
Očekuje se da će vježbe obuhvatiti zaštitu ključne infrastrukture, podršku policiji i lokalnim vlastima Grenlanda, smještaj savezničkog osoblja, upravljanje borbenim avionima i obavljanje pomorskih operacija.
Kristerson je saopštio na "Iksu" da Švedska šalje "grupu vojnih oficira na Grenland na zahtjev Danske".
Några officerare från den svenska Försvarsmakten anländer idag till Grönland. De ingår i en grupp från flera allierade länder. Tillsammans ska de förbereda kommande moment inom ramen för den danska övningen Operation Arctic Endurance. Det är på förfrågan från Danmark som Sverige…— Ulf Kristersson (@SwedishPM)January 14, 2026