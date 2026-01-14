Bijela kuća provocira Grenland objavom na društvenim mrežama.

Izvor: X/@WhiteHouse/printscreen

U Vašingtonu je počeo možda i ključni sastanak američkog potpredsjednika Džejms Di Vensa sa najvišim zvaničnicima Danske i Grenlanda, a za to vrijeme je Bijela kuća objavila provokativnu fotografiju na svom "X" nalogu. Fotografija je izazvala pravu buru na svim društvenim mrežama, a na njoj se vide dvije grupe haskija koje vuku sanke sa zastavom Grenlanda po putu prekrivenim snijegom.

Ispred obje grupe haskija nalaze se dva puta. Lijevi put vodi ka Bijeloj kući u Vašingtonu što simbolizuje stavljanje Grenlanda pod jurisdikciju Sjedinjenih Država, dok desni put vodi ka Narodnoj Republici Kini i Ruskoj Federaciji.

Takođe, na slici se vidi lijepo i sunčano vrijeme u Vašingtonu dok su Kina i Rusija, sa druge strane, predstavljene kao zle sile u kojima dominiraju tama i oluja što se vidi po bojama i gromovima.

Ispod fotografije stoji kratak natpis - "Kuda ćeš čovječe sa Grenlanda?". Slika indirektno poručuje da bi narod na Grenlandu trebalo da izabere Sjedinjene Države.

Pogledajte fotografije protesta na Grenlandu

Vidi opis Brutalna provokacija Bijele kuće usred pregovora o Grenlandu: Sunčana Amerika ili mračna Rusija i Kina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Guy Bell / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Zašto Tramp želi da zauzme Grenland?

Američki predsjednik Donald Tramp je u više navrata dosad najavljivao mogućnost zauzimanja Grenlanda. Njegov argument je bezbjednost, odnosno predostrožnost Sjedinjenih Amerika kako Narodna Republika Kina ili Ruska Federacija ne bi eventualno zauzele Grenland.

Grenland je inače samoupravna teritorija u sastavu Danske koja je član NATO pakta. Grenland je bogat prirodnim resursima, prije svega retkim mineralima, a unutar same Evropske unije navodno razmatraju sankcije za američke kompanije ukoliko Tramp odbije da NATO rasporedi trupe na Grenland.