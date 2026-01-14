Tramp insistira da Amerika kontroliše Grenland i da bi NATO trebalo u tome da pomogne.

Američki predsjednik Donald Tramp nastavlja da vrši jak pritisak na Grenland i Dansku i prema pisanju lista "Tajm", on ne vidi drugi scenario osim da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad tim ostrvom. Takođe, smatra da bi NATO pakt trebalo u tome da mu pomogne, a ne da mu odmaže.

Tramp pritiska NATO da mu pomogne zbog Grenlanda

"Bilo kakva alternativa aneksiji Grenlanda je prosto neprihvatljiva. Ova teritorija je Sjedinjenim Američkim Državama potrebna zarad nacionalne bezbjednosti."

NATO bi trebalo da nam utapa put za to. Alijansa će biti jača i efektivnija na Grenlandu pod jurisdikcijom Sjedinjenih Država", izjavio je Tramp danas, a prenosi pomenuti američki list.

Tramp je ovo danas izjavio uoči sastanka u Bijeloj kući koji može da predstavlja prekretnicu. U Bijeloj kući će američki potpredsednik Džejms Di Vens ugostiti najviše zvaničnike Danske i Grenlanda kako bi pregovarali.

Da podsjetimo, premijerka Danske Mete Frederiksen je u utorak 13. januara napomenula da "Grenland nije na prodaju". Sa druge strane, Evropa se udružuje protiv Trampovog plana i navodno planira da pojača vojno prisustvo na Grenlandu.

Zašto Tramp želi da zauzme Grenland?

Američki predsjednik Donald Tramp je u više navrata dosad najavljivao mogućnost zauzimanja Grenlanda. Njegov argument je bezbjednost, odnosno predostrožnost Sjedinjenih Amerika kako Narodna Republika Kina ili Ruska Federacija ne bi eventualno zauzele Grenland.

Grenland je inače samoupravna teritorija u sastavu Danske koja je član NATO pakta. Grenland je bogat prirodnim resursima, prije svega rijetkim mineralima, a unutar same Evropske unije navodno razmatraju sankcije za američke kompanije ukoliko Tramp odbije da NATO rasporedi trupe na Grenland.