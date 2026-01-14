Ubica dvogodišnjeg djeteta koji je zgrozio svijet ponovo traži slobodu, a majka malog Džejmsa Balgara upozorava da je Džon Venebls danas odrastao, jači i opasniji nego ikada.

Izvor: Profimedia

Jedan od najpotresnijih zločina u britanskoj istoriji ponovo je u fokusu javnosti, nakon što je pokrenut novi postupak za uslovno otpuštanje Džona Veneblsa, jednog od ubica dvogodišnjeg Džejmsa Balgara. Povodom toga, majka ubijenog dječaka uputila je snažno upozorenje komisiji za uslovni otpust, ističući da on i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju po društvo.

Denis Fergus izjavila je da strahuje šta bi "veći" i "jači" Džon Venebls mogao da učini ukoliko mu bude odobrena sloboda i ako izađe iz "zaštite" zatvora, povodom njegovog najnovijeg zahtjeva za uslovnu slobodu. Majka ubijenog Džejmsa Balgara uputila je odlučnu poruku komisiji koja razmatra puštanje na slobodu ubice njenog sina, podsjećajući članove na obnovljenu prijetnju koju Džon Venebls može predstavljati za društvo.

Venebls, koji sada ima 43 godine, imao je 10 godina kada je zajedno sa Robertom Tompsonom mučio i ubio dvogodišnjeg Džejmsa Balgara, nakon što su ga 1993. godine oteli iz tržnog centra Nju Strand u Butlu, u Merzisajdu. Dvojac je osuđen na neodređene kazne u ustanovama za maloljetnike, a kasnije su premješteni u zatvore za odrasle, gdje su više puta dolazili u razmatranje za uslovnu slobodu.

I dalje opasnost po djecu

Najnoviji Veneblsov zahtjev za slobodu biće razmatran pred Komisijom za uslovno otpuštanje, uprkos tome što je 2023. godine utvrđeno da i dalje predstavlja opasnost po djecu i da bi, ukoliko bude pušten, mogao ponovo da počini krivično djelo. Majka ubijenog Džejmsa izdala je novo, ozbiljno upozorenje komisiji.

"Uznemirujuće je i, iskreno, čini me bijesnom to što mi je sada rečeno da će ubici Džejmsa biti omogućeno saslušanje za uslovni otpust i šansa za slobodu. Ova osoba je sigurno dokazala da joj se ne može dati još jedna prilika, a ipak mu je ponovo data", rekla je.

Upozorila je komisiju da mora imati na umu da Venebls sada ima "više pameti" i izrazila strah da bi, nakon eventualnog puštanja, mogao da počini krivična djela kako bi se vratio u "zaštitu" zatvora.

"Komisija za uslovni otpust mora da zapamti – on više nije desetogodišnjak. Veći je, jači je, ima više pameti. Obučen je da laže do krajnjih granica. Moj strah je da će, ako bude pušten, izgubiti tu zaštitu, stalno će se osvrtati preko ramena, imaće metu na leđima", dodala je.

Raniji zahtjevi za slobodu odbijeni

Venebls je ranije već bio pušten iz zatvora, jednom 2001. godine dok je služio doživotnu kaznu za ubistvo. Međutim, vraćen je u zatvor 2010. godine, a zatim ponovo 2017, nakon što je u dva navrata zatečen sa materijalom koji prikazuje zlostavljanje djece. Godine 2018. dobio je kaznu od tri godine i četiri mjeseca zatvora. Komisija za uslovno otpuštanje razmatrala je njegov slučaj 2020. godine, a 2023. odbila još jedan njegov zahtjev za slobodu.

U sažetku odluke objavljenom tada navedeno je da je Venebls "prihvatio da ima dugoročni seksualni interes prema djeci nepristojnim slikama djece" i upozoreno je na "buduće rizike" da bi mogao ponovo da gleda snimke se*sualnog zlostavljanja djece.

"Državni sekretar za pravosuđe uputio je slučaj Džona Veneblsa Komisiji za uslovni otpust na razmatranje. Član Komisije je procijenio slučaj na osnovu dokumentacije, pregledom dosijea dokaza, i naložio da se održi usmeno saslušanje. Datum tog saslušanja još uvijek nije određen", rekao je potparol Komisije za uslovnu slobodu.

Odluke Komisije za uslovno otpuštanje isključivo su usmjerene na to kakav rizik zatvorenik može predstavljati za javnost ukoliko bude pušten i da li se taj rizik može kontrolisati u zajednici. Panel će pažljivo razmotriti širok spektar dokaza, uključujući detalje originalnog zločina, sve dokaze o promjeni ponašanja, kao i razmatranje nanijete štete i uticaja koji je zločin imao na žrtve.

Članovi čitaju i analiziraju stotine stranica dokaza i izvještaja uoči usmenog saslušanja. Na samom saslušanju svjedoče svjedoci, uključujući službenike za uslovni nadzor, psihijatre i psihologe, zvaničnike koji nadziru prestupnika u zatvoru, kao i izjave žrtava.

Zatvorenik i svjedoci potom se detaljno ispituju tokom saslušanja, koje često traje cijeli dan ili duže. Razmatranja uslovnog otpusta sprovode se temeljno i sa najvećom pažnjom. Zaštita javnosti je naš prioritet broj jedan.“