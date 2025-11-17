Službenici MUP-a BiH priveli su muškarca koji je posredovao između Anisa Kalajdžića i prodavca ilegalnog oružja. Na pištolju kojim je ubijena Aldina Jahić uklonjeni su serijski brojevi.

Izvor: Facebook printscreen

Službenici MUP-a BiH priveli su muškarca koji je pomogao ubici Anisu Kalajdžića da nabavi pištolj, saznaje Istraga. U pitanju je osoba koja je posredovala između Kalajdžića i prodavca ilegalnog oružja. Na pištolju kojim je počinjeno ubistvo uklonjeni su serijski brojevi, prenosi Avaz.

Anis Kalajdžić (33) ubio je Aldinu Jahić u nedjelju veče u Mostaru nakon je što je nesrećna žena pokušavala da pobjegne od njega i sakrije se u ugostiteljskom lokalu. Žrtva je zvala policiju, ali je Kalajdžić stigao prije policije i pucao u nju.

Izvor: Facebook printscreen

Prema riječima dežurne tužiteljke Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Vesne Pranjić, Aldina Jahić se vraćala iz teretane u trenutku kada je Kalajdžić nasrnuo na nju. Prvo je došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između ubice Anisa Kalajdžića i žrtve.

"Aldina je pokušala da pobjegne u objekat na platou Željezničke stanice kako bi se sakrila. Međutim, on ju je sustigao, pronašao i ubio", rekla je Pranjić.

Zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) saopštili su da je žrtva zvala policiju i rekla da se nalazi u ugostiteljskom objektu i da za njom trči bivši momak s pištoljem.

"Policija je došla, ali događaj je bio završen. Osumnjičeni je sredstvima vezivanja stavljen pod kontrolu", rekao je ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić.

Iako se u javnosti pojavila informacija je Kalajdžić imao dozvolu za oružje, Marić je demantovao te navode i rekao da uhapšeni ne posjeduje oružje niti je podnio zahtjev za dobijanje istog. Takođe, pojedini mediji su prenijeli da je ubica pokušao da izvrši samoubistvo, ali se pištolj zakočio, ali je Marić rekao da policija nema takve informacije.