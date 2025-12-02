Županijski sud u Varaždinu potvrdio je optužnicu protiv višestrukog ubice Srđana Mlađana, samo devet mjeseci nakon njenog podnošenja.

Izvor: screenshot/YouTube/NOVA TV

Devet mjeseci nakon što je u Županijski sud u Varaždinu stigla optužnica protiv višestrukog ubice Srđana Mlađana (44) za niz jezivih zločina, optužno veće suda ju je danas potvrdilo, prenio je Jutarnji.

Mlađan ih je, baš kao i u maju ove godine kada je isto veće u tom slučaju odlučivalo o izdvajanju nezakonitih dokaza i koji predlog su odbili, gledao u oči jer je i ovog puta odlučio da želi da prisustvuje sjednici.

Stoga je, prema ustaljenom scenariju, zgrada suda ponovo pod opsadom dugih cijevi jer je doveden, u pratnji specijalaca, iz kazneno-popravnog zavoda u Lepoglavi gde služi kaznu za prethodne stravične zločine.

Prvo je na parking stigao civilni policijski kombi, iz kojeg su izašli policajci u civilu i obišli prostor oko zgrade. Onda je pod jakim rotacijama stigao prvi policijski kombi, zatim pravosudni kombi sa Mlađanom u njemu, a za njima još jedan policijski kombi sa policajcima sa dugim cijevima.

Dok je izlazio iz kombija, vezanih ruku i nogu, moderno ošišane frizure, obučen u teksas košulju i pantalone, Mlađan nije skrivao pogled. Naprotiv, gledao je u objektiv fotoreportera Cropix-a. Nosio je bijele Najk patike sa narandžastim pertlama, a u rukama je držao plavu fasciklu.

Varaždinski tužioci su takođe povukli potez na poslednjem ročištu. Iako je Mlađan prvobitno bio optužen za tri krivična djela, odustali su od trećeg, koje se tiče kompjuterske prevare, jer se krivično gonjenje u tom slučaju zasniva na predlogu oštećenog, koji se očigledno nije pojavio, pa je sudsko veće prihvatilo predlog tužioca.

Podsjetimo, Mlađan je nakon šest godina pauze od medijskog prostora, kada se iza rešetaka zatvorskih rešetaka oženio, a vijest obišla region i iznenadila sve redom, ponovo završio pod istragom, u kojoj je glavni doprinos, po svemu sudeći, dao Mlađanov vjenčani kum i bivši zatvorski cimer.

Istraga je pokazala da je Mlađan počinio niz novih krivičnih djela, uključujući podsticanje na teško ubistvo i podsticanje na protivpravno lišavanje slobode, kao i podsticanje na neovlašćeni pristup računarskom sistemu.

S obzirom na prethodne krvave grijehe na osnovu kojih je Mlađan osuđen na ukupno 29 godina zatvora, trebalo bi da bude pušten na slobodu 2027. godine. Ali sada sa novim optužbama, ako bude proglašen krivim, to se dovodi u pitanje.

Prema ovoj najnovijoj optužnici, tužilaštvo tereti Mlađana da je tokom nepuna tri mjeseca, od oktobra do decembra 2021. godine, za vrijeme izdržavanja kazne, u više navrata tražio od drugog zatvorenika da nakon izlaska iz zatvora pronađe određene osobe.

Navodni spisak onih koji mu smetaju je dugačak, a među njima su i ljudi za koje je vjerovao da su svjedočili na njegovu štetu u krivičnom postupku koji se vodio protiv njega. Navodno je tražio od cimera i da se odabrane osobe otmu i da ih ubije.

Zatvorenik kojem se Mlađan obratio i od njega to tražio nije želio ništa od toga da uradi. Na kraju je sve u svoje ruke uzelo tužilaštvo, koje je sprovelo detaljnu istragu, obavilo niz razgovora sa svjedocima i prikupilo niz dokaza.

Vjerovatno su pažljivo analizirali i dokumentarac "Srđan Mlađan - rođeni ubica" Andrije Jarka i Darija Todorovića, u kojem je jedan od sagovornika bio Mlađanov zatvorski vjenčani kum, koji je za njega, između ostalog, rekao da je "Srđan najopasnija osoba i najgore čudovište i najveći prevarant".

Podsjetimo, Mlađan je ubio Elizabetu Šubić, koju nije ni poznavao, penzionera Petra Jančića, policajca Milenka Vranjkovića Kinga, opljačkao banku, nije se vratio na odsustvo iz zatvora, zatvorio je porodicu, nasrnuo na sestričnu u sudnici i rekao: "Za mene je jedino rešenje metak!" i "Vidimo se u paklu!".

U međuvremenu se i razveo, pa ga sada čeka nova pravosudna bitka zbog koje mu prijeti višegodišnji zatvor.