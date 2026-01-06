Evropski lideri i američki zvaničnici sastali su se u Parizu kako bi razmotrili obavezujuće bezbjednosne garancije za Ukrajinu, dok je Evropa istovremeno jasno poručila da Grenland pripada Danskoj.

Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA

Evropski lideri i američki zvaničnici okupili su se u utorak u Jelisejskoj palati na sastanku takozvane "Koalicije voljnih", na kojem se raspravlja o dugoročnim, obavezujućim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu u slučaju buduće ruske agresije.

Istovremeno vodeće evropske zemlje zajedničkim saopštenjem jasno stavile do znanja da Grenland pripada Danskoj i da se o njegovoj budućnosti može odlučiti samo u Kopenhagenu i Nuku.

Sastanak se održava u izuzetno napetom geopolitičkom trenutku, nakon američke vojne operacije u Venecueli i izjava američkog predsjednika Donalda Trampa o mogućem preuzimanju Grenlanda, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost među evropskim saveznicima.

Lideri Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španije, Ujedinjenog Kraljevstva i Danske izdali su zajedničko saopštenje u kojem ističu da je Grenland deo Kraljevine Danske i da samo Danska i Grenland imaju pravo da odlučuju o pitanjima koja se tiču ove arktičke teritorije, prenosi Gardijan.

Iako se Sjedinjene Američke Države ne pominju direktno u saopštenju, evropski lideri su snažno naglasili važnost poštovanja međunarodnog prava i principa Ujedinjenih nacija o suverenitetu, teritorijalnom integritetu i nepovredivosti granica.

U dodatnim porukama je naglašeno da je bezbjednost Arktika "ključni prioritet za Evropu i NATO" i da se mora osigurati "kolektivno, u saradnji sa saveznicima NATO-a, uključujući Sjedinjene Američke Države". U saopštenju se takođe navodi da evropski saveznici "neće prestati da brane principe Povelje UN".

Reakcije na Trampove izjave

Američki predsjednik Tramp je prošlog vikenda ponovo otvoreno govorio o Grenlandu, tvrdeći da je ostrvo "izuzetno strateški važno" i da je "prekriveno ruskim i kineskim brodovima", dodajući da je SAD potreban Grenland sa stanovišta nacionalne bezbjednosti.

Danska premijerka Mete Frederiksen odgovorila je da SAD "nemaju pravo da anektiraju" dansku teritoriju i upozorila da bi napad SAD na saveznicu iz NATO-a značio da bi "sve stalo, uključujući i Alijansu koja decenijama garantuje bezbjednost Evrope".

Poljski premijer Donald Tusk poslao je sličnu poruku, naglašavajući da Danska može računati na "punu evropsku solidarnost" i da bi svaki napad jedne članice NATO-a na drugu doveo u pitanje samu svrhu Alijanse.

Drugi ključni dio sastanka u Parizu tiče se Ukrajine. Prema nacrtu zajedničke izjave "Koalicije voljnih", u koju je Rojters imao uvid, evropske države bi se obavezale na "politički i pravno obavezujuće garancije" zaštite Ukrajine u slučaju budućeg oružanog napada Rusije, sa ciljem "obnovljanja mira".

Ove garancije bi mogle da uključuju upotrebu vojnih kapaciteta, obaveštajnu i logističku podršku, diplomatske inicijative i dodatne sankcije protiv Rusije. Nacrt još uvijek treba da dobije konačno odobrenje učesnika sastanka.