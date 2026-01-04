Mala grupa pripadnika Centralne obaveštajne agencije SAD (CIA) nalazi se na teritoriji Venecuele od avgusta, proučavajući navike i kretanje predsednika Nikolasa Madura, objavio je Fajnenšel tajms.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Prema izvještaju, među ključnim zvaničnicima američke administracije koji su učestvovali u planiranju operacije bili su državni sekretar Marko Rubio, sekretar za rat Pit Hegset, direktor CIA Džon Retklif i zamjenik šefa kabineta Bele kuće Stiven Miler.

Venecuelanski ministar spoljnih poslova Ivan Gil Pinto izjavio je 3. januara da su Sjedinjene Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu. Osudio je akcije Vašingtona kao vojnu agresiju. U Venecueli je uvedeno vanredno stanje. Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je napad na Venecuelu. Prema riječima američkog lidera, predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga su zarobljeni i odvedeni iz zemlje.

(Politika/Kurir)