Fotografija navodno uhapšenog Madura u popularnoj trenerci brzo je preplavila internet i podigla interesovanje za popularni model.

Izvor: TikTok/the12hubsneakerpodcast

Nova 2026. godina tek što je počela, a internetom se brzo proširila fotografija koja će obilježiti naredne mjesece: svrgnuti venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro navodno je uhapšen i snimljen u Nike trenerci na putu za Njujork. Zbog toga je interesovanje za popularni model Nike Tech Fleece naglo poraslo nakon što su društvene mreže preplavile slike Madura obučenog u taj komplet.

Maduro feeling like Ben Affleck todaypic.twitter.com/4UWLiPj2Na — Ross Patterson (@StJamesStJames)January 3, 2026

Viralnu fotografiju, na kojoj se Maduro, kako se tvrdi, nalazi na američkom brodu USS Iwo Jima, prvi je objavio američki predsjednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Na slici je Maduro s povezom na očima i lisicama, dok u ruci drži plastičnu bocu vode - no najveću pažnju privukla je njegova odeća.

Maduro in the nike tech suit with the 4th zipper . I highly doubt these maga clowns would understand it .!#FreeMaduropic.twitter.com/5DaFx6YngM — nastyglass (@nastyglass)January 3, 2026

Fotografija je odmah pokrenula lavinu komentara i pretraga, a prema podacima Google Trends-a, interes za pojam "Nike Tech" zabilježio je ogroman porast u satima nakon objave.