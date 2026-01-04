Fotografija navodno uhapšenog Madura u popularnoj trenerci brzo je preplavila internet i podigla interesovanje za popularni model.
Nova 2026. godina tek što je počela, a internetom se brzo proširila fotografija koja će obilježiti naredne mjesece: svrgnuti venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro navodno je uhapšen i snimljen u Nike trenerci na putu za Njujork. Zbog toga je interesovanje za popularni model Nike Tech Fleece naglo poraslo nakon što su društvene mreže preplavile slike Madura obučenog u taj komplet.
Maduro feeling like Ben Affleck todaypic.twitter.com/4UWLiPj2Na— Ross Patterson (@StJamesStJames)January 3, 2026
Viralnu fotografiju, na kojoj se Maduro, kako se tvrdi, nalazi na američkom brodu USS Iwo Jima, prvi je objavio američki predsjednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Na slici je Maduro s povezom na očima i lisicama, dok u ruci drži plastičnu bocu vode - no najveću pažnju privukla je njegova odeća.
Maduro in the nike tech suit with the 4th zipper . I highly doubt these maga clowns would understand it .!#FreeMaduropic.twitter.com/5DaFx6YngM— nastyglass (@nastyglass)January 3, 2026
Fotografija je odmah pokrenula lavinu komentara i pretraga, a prema podacima Google Trends-a, interes za pojam "Nike Tech" zabilježio je ogroman porast u satima nakon objave.
@the12hubsneakerpodcastNOT the full Grey Nike Tech! Why does he look like he’s waiting for the bus in the Bronx? The internet is about to turn this into the meme of the year. The "YN" uniform has gone global.#NikeTech#Meme#Venezuela#Maduro#Trending♬ original sound - The 12 Hub Sneaker Podcast