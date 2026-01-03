Najistočniji ruski grad, Anadir, nalazi se na samom rubu evroazijskog kontinenta. Uprkos izolovanosti, mnogi avanturisti širom svijeta imaju želju da posjete ovo malo i simpatično mjesto.

Izvor: Michel & Gabrielle Therin-Weise / Alamy / Profimedia

Jedini način da se stigne do Anadira, prijestonice ruske autonomne oblasti Čukotka koja se nalazi na krajnjem istoku zemlje, jeste avionom.

Ipak, uprkos svim teškoćama, mnogi putnici sanjaju da posjete ovo mjesto. Anadir, grad na obali Beringovog mora, je polazna tačka za turističke rute kroz Čukotku, region koji krije sva blaga arktičke prirode. Ovom zemljom i dalje više vladaju kitovi, morževi i polarni medvedi nego ljudi. Stanovnika je toliko malo da se životinje još uvijek ne plaše čovjeka, a malobrojni uzgajivači irvasa i lovci na moru žive načinom života svojih predaka od prije više stotina godina.

Prijestonica Čukotke izgrađena je na vječnom ledu, zbog čega sve zgrade imaju takozvane "noge", betonske stubove. Sve instalacije postavljene su iznad zemlje. Fasade zgrada obojene su jarkim bojama i ukrašene velikim muralima kitova, šamana, bubnjeva, ali i duhovitim upozorenjima poput: "Ne spavaj, smrznućeš se". Ulazi u stambene zgrade nisu zaključani: kada ledeni vjetrovi obaraju s nogu, svako može da uđe i zagrije se.

Svi objekti u gradu su novi ili obnovljeni, zbog čega Anadir ne odaje utisak svoje starosti. Grad je osnovan 1889. godine kao najistočnija ispostava Ruske imperije.

Najbolji pogled na grad pruža se sa Kamiljeg brda, najviše tačke Anadira. Na njegovom vrhu postavljen je pravoslavni krst visok 10 metara. Sa druge strane grada, na obali estuarija, uzdiže se Saborna crkva Svete Trojice, najveća aktivna pravoslavna crkva od drveta na svijetu, izgrađena na vječnom ledu. U nju može da stane i do hiljadu vjernika. Ispred hrama nalazi se monumentalna bronzana statua Svetog Nikolaja Čudotvorca, najveća takva statua na svijetu, vidljiva desetinama kilometara daleko. Svetac je okrenut ka istoku, kako bi prvi pozdravio novi dan u Rusiji.

U blizini se nalazi Muzejsko-izložbeni centar "Nasleđe Čukotke", najprepoznatljivija zgrada u Anadirsu, futurističkog dizajna koji podsjeća na polarnog medveda. Na tri sprata smještene su stalne i privremene izložbe posvećene istoriji, prirodi i umjetnosti regiona. Posjetioci mogu vidjeti fotografije, dokumenta, lične predmete, tradicionalne kućne potrepštine, alat i djela primijenjene umjetnosti, kao i kupiti suvenire.

Preko puta muzeja nalazi se park sa spomenikom najpoznatijem čukotskom piscu Juriju Ritkheuu. Prikazan je kako leži na stijeni, uz dva psa lajke. U blizini je i pošta, sa koje možete poslati razglednicu prijateljima, ipak ste u najistočnijem gradu Rusije.

Čak i u 21. vijeku, Čukotka ostaje ogromni prirodni rezervat koji brižno čuva okolinu i osnovne ljudske vrijednosti.