Dok Google sve agresivnije gura AI Overview i sklanja tradicionalne plave linkove, pretraživač DuckDuckGo bilježi istorijski skok popularnosti zahvaljujući svojoj "No AI" stranici.

Izvor: Smart Life/ DuckDuckGo

Internet pretraživač DuckDuckGo zabeležio je ogroman skok popularnosti nakon što je Google dodatno proširio prisustvo AI odgovora u rezultatima pretrage. Broj poseta DuckDuckGo stranici bez veštačke inteligencije praktično se utrostručio preko noći, što pokazuje da deo korisnika želi povratak klasičnoj internet pretrazi i tradicionalnim rezultatima.

DuckDuckGo je potvrdio na društvenoj mreži Bluesky da interesovanje za njihovu "No AI" stranicu nastavlja da raste. Kompanija je u međuvremenu lansirala i proširenja za Chrome i Firefox koja korisnicima omogućavaju da uklone AI sadržaj iz svakodnevnog pretraživanja.

Ova proširenja sakrivaju AI generisane odgovore, četbotove i slike napravljene uz pomoć veštačke inteligencije. Cilj je da se korisnicima vrati iskustvo pretrage zasnovano na klasičnim rezultatima i veb stranicama, bez dodatnih AI elemenata.

S druge strane, Google nastavlja da intenzivno integriše veštačku inteligenciju u svoj pretraživač. Izvršni direktor Sundar Pičaj već duže vreme promoviše funkcije poput AI Overview sistema, koji generisane odgovore prikazuje na vrhu stranice sa rezultatima.

Zbog toga su tradicionalni rezultati pretrage, odnosno čuvenih deset plavih linkova, sve manje u fokusu. Deo korisnika smatra da takav pristup otežava pronalaženje originalnih izvora informacija i menja način na koji internet pretraga funkcioniše godinama unazad.

Zanimljivo je da DuckDuckGo ne odbacuje veštačku inteligenciju u potpunosti. Umesto toga, kompanija pokušava da korisnicima ponudi izbor između klasičnog i AI pristupa pretraživanju.

Na taj način DuckDuckGo privlači i korisnike koji žele potpuno tradicionalno iskustvo i one koji žele napredne AI funkcije. Upravo zbog toga kompanija trenutno uspešno koristi rastuće nezadovoljstvo dela publike promenama koje Google uvodi u svoj pretraživač.

Izvor: Telegraf