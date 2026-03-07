Milović je, kako je saopšteno iz Uprave policije, prijetio Abdiću dok se nalazio na radnom mjestu u ambulanti Kliničkog centra Crne Gore

Danilo Milović (38) iz Nikšića, nastanjen u Podgorici, koji se sumnjiči da je prijetio doktoru Nerminu Abdiću nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu pušten je da se brani sa slobode.

Tužilac je predložio Osnovnom sudu da Miloviću odredi dvije mjere - zabrana približavanja Abdiću i zabrana sastanjanja sa određenim osobama.

Osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnost, prenosi Dan.