U Berlinu je održana druga runda pregovora između Zelenskog i američke delegacije o okončanju rata u Ukrajini i uslovima pod kojima bi Kijev pristao na to.

Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se 15. decembra u Berlinusa američkim izaslanicima kako bi nastavio razgovore o planu za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, rekao je izvor blizak Kabinetu predsjednika za Kijev independent.

Sastanak je bio nastavak razgovora koje je Zelenski dan ranije vodio sa specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom i savjetnikom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Pregovori završeni bez dogovora o teritoriji

Izvor je potvrdio oko sat i po kasnije da su razgovori završeni, bez daljih pregovora između Ukrajine i SAD planiranih za danas. Detalji za sada nisu objavljeni.

Prema neimenovanom zvaničniku koji je govorio za AFP, dvije strane nisu postigle dogovor o teritorijalnim pitanjima, pošto SAD nastavljaju da vrše pritisak na Kijev da Rusiji ustupi čitave oblasti Donjecka i Luganska.

Susret sa njemačkim zvaničnicima

Posle sastanka sa američkim izaslanicima, Zelenskog je primio njemački predsjednik Frank-Valter Štajnmajer u predsjedničkoj rezidenciji u dvorcu Belvi, prenosi Suspilne.

Teški pregovori i pritisak Vašingtona

Iako je Vitkof rekao da je tokom početnih razgovora 14. decembra ostvaren "veliki napredak", neimenovani izvor "Volstrit žornala" opisao je petočasovni sastanak u nedelju kao težak, navodeći da Vašington djeluje nespremno na kompromis dok insistira na postizanju dogovora do kraja godine.

Pregovori su dio obnovljenih diplomatskih napora nakon što je Vašington podržao mirovni plan od 28 tačaka, koji bi Ukrajini nametnuo veoma teške uslove. Nakon konsultacija sa ukrajinskim i evropskim predstavnicima, predlog je smanjen na 20 tačaka.

Zelenski: O teritoriji odlučuje narod

Uoči sastanka u Berlinu, Zelenski je odbacio ideju, koju podržavaju SAD, da se ukrajinske snage povuku iz predložene "demilitarizovane zone" u Donbasu.

Suočen sa pritiskom SAD da napravi teritorijalne ustupke na istoku zemlje, Zelenski je rekao da o takvim pitanjima treba da odluči ukrajinski narod, eventualno putem referenduma.

Bezbjednosne garancije kao ključni uslov

Zelenski je naglasio da svaki mirovni sporazum mora biti zasnovan na čvrstim bezbjednosnim garancijama, sličnim onima iz Člana 5 NATO-a, iako se SAD i drugi saveznici protive punopravnom članstvu Ukrajine u Alijansi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da zabrana ulaska Ukrajine u NATO ostaje "kamen-temeljac" ruskih zahtjeva u mogućem mirovnom sporazumu.

Javno mnjenje i novi diplomatski susreti

Nedavno istraživanje pokazalo je da bi oko 75 odsto Ukrajinaca odbacilo mirovni sporazum koji ne bi uključivao bezbjednosne garancije i koji bi podrazumevao povlačenje Ukrajine iz Donbasa.

Očekuje se da se Zelenski kasnije tokom dana sastane sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom. Oko 19 časova po lokalnom vremenu, Zelenski će razgovarati i sa liderima Ujedinjenog Kraljevstva, Evropske unije i NATO-a, rekao je izvor za Kijev independent.

Nesuglasice sa Trampovom administracijom

Donald Tramp je izrazio frustraciju zbog Zelenskog, pošto su Ukrajina i njeni evropski saveznici odbacili početni američki mirovni plan od 28 tačaka, koji odražava neke od maksimalističkih zahtjeva Moskve.

Kijev i evropski partneri sastavili su revidirani predlog i prošle nedelje ga dostavili Vašingtonu, ali SAD se još nisu zvanično izjasnile.

Kremlj je već poručio da je malo vjerovatno da će revizije Ukrajine i Evrope biti konstruktivne i da će ih Rusija vjerovatno dočekati sa "oštrim prigovorima".

Sastanak sa finskim predsjednikom

Uoči druge runde razgovora, Zelenski se sastao i sa finskim predsjednikom Aleksandrom Stubom, koji je neočekivano doputovao u Berlin i prema navodima, takođe se sastao sa Vitkofom i Kušnerom.

Stub često učestvuje u mirovnim pregovorima o Ukrajini, dijelom i zbog svojih bliskih kontakata sa Trampom.