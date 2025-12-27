Predsjednik Ukrajine naveo je da će ukrajinsku delegaciju činiti visoki državni i bezbjednosni zvaničnici, uključujući predstavnike Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu, Generalštaba, Ministarstva ekonomije i Ministarstva vanjskih poslova.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je, uoči planiranog sastanka sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom na Floridi, da Kijev neće prihvatiti nikakve teritorijalne ustupke niti priznati rusku kontrolu nad Zaporoškom nuklearnom elektranom.

Govoreći na onlajn konferenciji za novinare tokom puta ka Sjedinjenim Državama, Zelenski je saopštio da će se prije dolaska na Floridu zaustaviti u Kanadi, gdje je planiran sastanak sa kanadskim premijerom Markom Karnijem. Kako je naveo, planirana je i zajednička onlajn komunikacija sa evropskim liderima, tokom koje će razmijeniti stavove i razmotriti dokumenta koja će biti tema razgovora sa američkim predsjednikom.

Zelenski je potvrdio da će sastanak sa Trampom biti održan u prisustvu medija, ističući da će javnost biti upoznata sa njegovim tokom, iako još nije poznato da li će mediji prisustvovati početku ili završetku razgovora. Sastanak je najavljen za 21 čas po srednjoevropskom vremenu.

Predsjednik Ukrajine naveo je da će ukrajinsku delegaciju činiti visoki državni i bezbjednosni zvaničnici, uključujući predstavnike Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu, Generalštaba, Ministarstva ekonomije i Ministarstva vanjskih poslova. Prema njegovim riječima, fokus razgovora biće definisanje mape puta za dugoročni oporavak i prosperitet Ukrajine.

Zelenski je istakao da procjene ukazuju da će za obnovu zemlje biti potrebno između 700 i 800 milijardi dolara, te da se sa američkom stranom radi na uspostavljanju više finansijskih mehanizama, uključujući fond za obnovu, investicionu platformu, fond za razvoj i fond za rast i nove mogućnosti. Najavio je i formiranje američko-ukrajinskog investicionog fonda, kao i posebnih mehanizama za podršku povratku ukrajinskih građana i razvoju ljudskog kapitala.

Naglasio je da će razgovori na najvišem nivou potvrditi napredak dosadašnjih pregovora između Kijeva i Vašingtona, posebno u kontekstu bezbjednosnih garancija, koje Ukrajina smatra ključnim elementom svakog budućeg mirovnog procesa.

Govoreći o takozvanim „crvenim linijama“, Zelenski je poručio da postoje pitanja o kojima Ukrajina ne može pregovarati, među kojima su teritorijalni integritet zemlje i status Zaporoške nuklearne elektrane. Kako je naveo, bilo kakve odluke od strateškog značaja biće donesene isključivo uz konsultacije sa građanima Ukrajine.

Predsjednik je ponovio da bezbjednosne garancije ostaju apsolutni prioritet, upozoravajući da Rusija nastavlja intenzivne napade dronovima i raketama, te da su Ukrajini neophodne kontinuirane isporuke sistema protivvazdušne odbrane i municije.

Zelenski se osvrnuo i na pitanje izbora, naglasivši da njihovo održavanje nije moguće bez prethodnog obezbjeđivanja stabilnih bezbjednosnih uslova. Istakao je da, prema podacima ukrajinskih obavještajnih službi, Rusija nastoji da manipuliše pitanjem glasanja Ukrajinaca na okupiranim teritorijama kako bi dovela u pitanje legitimitet ukrajinskih institucija.

Na kraju je poručio da Ukrajina teži miru, ali da on mora biti trajan i bezbjedan, upozoravajući da nastavak rata predstavlja prijetnju ne samo za Ukrajinu, već i za širu međunarodnu zajednicu.

„Ako Evropa i Sjedinjene Države ostanu ujedinjene, moguće je zaustaviti rusku agresiju i obezbijediti stabilan mir“, zaključio je Zelenski.