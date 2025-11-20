Prema trenutnim prognozama, Italiju do subote očekuje nastavak zimskih uslova, dok bi nedelja trebalo da donese kratkotrajno razvedravanje prije mogućih novih slabih sniježnih padavina početkom naredne nedelje.

Izvor: x.com/BureaAngerman

Hladan front doneo je kišu, oluje i snijeg, i tokom dana se spustio čak do 200–300 metara nadmorske visine na sjeveru i 700–1000 metara u centralnim oblastima.

Za vikend se očekuju nove mećave i temperature ispod sezonskog prosjeka, prenosi b92 pisanje Tanjuga.

Nacionalna služba za civilnu zaštitu izdala je žuti meteo-alarm za Abruco, Bazilikatu, Lacio i Molize, dok je Emilija Romanja već aktivirala upozorenja zbog mogućih klizišta, bujičnih poplava, olujnog vjetra i snega.

Na Apeninima su najavljene padavine od 5 do 15 cm na brdskim područjima i 15 do 30 cm u planinskim zonama, uz snažan severoistočni vjetar koji na obali može da dostigne 70 km/h.

Severe flooding due to heavy rain in Sapri, Salerno Province, Italy (19.11.2025)https://t.co/sOzINxORvSpic.twitter.com/gJ7jEvgDuO — Michael Burea Angermannus (@BureaAngerman)November 20, 2025

More će biti vrlo uzburkano, uz rizik od erozije i plavljenja obalnih područja, prenosi Rai Uno. U oblasti Trentino-Alto Adiđe sneg već pada i u nižim predjelima.

Prema meteorolozima, do večeri i u petak očekuju se padavine i dalji pad snežne granice na 500–700 metara, lokalno i niže.

Poledica na putevima

Na putevima je prijavljena poledica i snijeg na više dionica, uključujući Marilevu, Val di Sole, Paso Sela, Tonale i Kampiljo.

Do petka uveče iznad 900 metara može pasti dodatnih 5–15 cm snijega. Riva di Tures u okrugu Bolcano i druge oblasti Južnog Tirola jutros je prekrio snijeg, a očekuje se dalji pad temperature tokom vikenda.

Climate AwarenessNov 17, 2025



Flooding in Romans d'Isonzo,#Italy: 154 mm/6h, local rivers overflowed their banks

Flooding in Gorizia, Friuli-Venezia Giulia

⚠️Landslide in Cormons

️Consequences of wet snow sticking in Primorsky Krai,#Russia#MondayMorning#newspic.twitter.com/m4VWvaEwHv — Irene (@irene_makarenko)November 17, 2025

U Goriciji je otvorena istraga zbog nesreće kod Kormonsa, gdje je klizište blatom zatrpalo nekoliko kuća i odnijelo dva života.

Tužilaštvo vodi slučaj kao višestruko ubistvo iz nehata i izazivanje katastrofe, a naređene su obdukcije nastradalih.

(b92/MONDO)