Kako se pretpostavlja, zemlju na gradilištu u Kragujevcu su pokrenuli vremenski uslovi i dugotrajna kiša koja je padala u tom dijelu zemlje.

Izvor: Instagram/glassumadije.rs/Printscreen

Jutros oko devet časova je u Kragujevcu došlo do obrušavanja potpornih zidova i dijela saobraćajnice kod kompleksa "Centar izvrsnosti". Kako javljaju mediji, u obrušavanju nije bilo povrijeđenih.

Kako prenose mediji, stabilnost terena je i dalje ugrožena. Kako se pretpostavlja, zemlju na gradilištu su pokrenuli vremenski uslovi i dugotrajna kiša koja je padala u tom dijelu zemlje.

Mediji takođe navode da se pretpostavlja da je teren prije urušavanja bio nestabilan.

Nadležne ekipe, policija i građevinska inspekcija se nalaze na terenu i obezbijedile su lokaciju, pa je u toku i procjena štete.