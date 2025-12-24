Netanjahu je optužio Hamas za kršenje primirja u Gazi nakon ranjavanja izraelskog oficira i najavio odmazdu. Hamas tvrdi da poštuje sporazum i da Izrael krši prekid vatre.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je u srijedu Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre u Gazi, nakon što je jedan vojni oficir ranjen eksplozivnom napravom u Rafahu, a Izrael je najavio odmazdu. Njegov kabinet saopštio je da Hamas mora u potpunosti da poštuje oktobarski sporazum, uz napomenu da on predviđa uklanjanje te militantne grupe sa vlasti u Gazi, kao i demilitarizaciju i deradikalizaciju teritorije.

"Izrael će odgovoriti u skladu s tim", navodi se u saopštenju. Izraelska vojska je ranije saopštila da je eksplozivna naprava oštetila vojno vozilo u južnom dijelu Rafaha u Gazi i da je jedan oficir lakše povrijeđen. Nasilje je smanjeno, ali nije prestalo otkako je primirje u Gazi stupilo na snagu 10. oktobra, a strane se redovno međusobno optužuju za njegovo kršenje.

Ministarstvo zdravlja Gaze navodi da je Izrael ubio više od 400 ljudi na toj teritoriji od stupanja primirja na snagu. Plan od 20 tačaka koji je američki predsjednik Donald Tramp objavio u septembru poziva na početno primirje, nakon čega bi uslijedili koraci ka dugotrajnijem miru.

Druga faza plana

Plan u konačnici poziva na razoružavanje Hamasa i njihovo uklanjanje sa vlasti u Gazi, kao i na povlačenje Izraela sa te teritorije, koja je i dalje u ruševinama nakon dvije godine rata. Strane se nisu u potpunosti složile oko odredbi plana.

Hamas je saopštio da će predati oružje samo ako se uspostavi palestinska država. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan sastao se u srijedu sa zvaničnicima političkog biroa Hamasa u Ankari kako bi razgovarali o primirju u Gazi i napretku ka drugoj fazi sporazuma, rekao je izvor iz turskog Ministarstva spoljnih poslova.

Prema tom izvoru, zvaničnici Hamasa rekli su Fidanu da su ispunili obaveze iz sporazuma o prekidu vatre, ali da kontinuirano izraelsko gađanje Gaze ima za cilj da spriječi prelazak sporazuma u narednu fazu. Članovi Hamasa su takođe naveli da humanitarna pomoć koja ulazi u Gazu nije dovoljna i da su neophodne osnovne potrepštine poput ljekova i goriva, dodao je izvor.