Hamas je predao tijela još troje talaca, za koje se veruje da su oni koje Izrael traži u Gazi.

Hamas je predao tijela troje talaca, dok se ta palestinska militantna grupa i Izrael međusobno optužuju za kršenje ionako krhkog primirja, koje je u velikoj mjeri zaustavilo dvogodišnji rat između dvije strane.

Izraelske snage u Gazi primile su sanduke s tijelima troje talaca uz posredovanje Crvenog krsta, saopštio je kabinet premijera Benjamina Netanijahua. Posmrtni ostaci biće prevezeni u Izrael radi identifikacije.

Pitanje nestalih talaca

Vjeruje se da se radi o posmrtnim ostacima troje od jedanaest preminulih talaca koje Izrael, prema uslovima primirja, još uvijek traži u Gazi. Izraelske vlasti su navele da je Hamas prespor u njihovoj isporuci, dok Hamas tvrdi da radi najbrže moguće u teškim uslovima.

To pitanje je samo jedan od kamenova spoticanja za punu primjenu primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, koje je na snazi od 10. oktobra.

Nastavak napetosti

Ranije u nedjelju, u izraelskom vazdušnom napadu ubijen je jedan muškarac u sjevernoj Gazi. Izraelska vojska je saopštila da je njihov avion pogodio militanta koji je predstavljao prijetnju njihovim snagama.

Bolnica Al-Ahli saopštila je da je muškarac poginuo u vazdušnom napadu u blizini pijace u predgrađu Šedžaja, u gradu Gazi.

„U oblastima pod našom kontrolom u Gazi i dalje postoje džepovi Hamasa, i mi ih sistematski eliminišemo“, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanijahu u obraćanju na početku sjednice vlade u Jerusalimu.

Hamas je objavio navodni spisak kršenja primirja koja je počinio Izrael. Ismail el-Tevbata, direktor medijskog ureda kojim upravlja Hamas, negirao je da su borci Hamasa prekršili primirje napadom na izraelske vojnike.