Petrohemijsko preduzeće Stavrolen, koje je u toku noći gađano dronovima, jedno je od vodećih petrohemijskih kompanija u Rusiji i podružnica je Lukoila.

Ukrajina je u noći između ponedeljka i utorka dronovima gađala petrohemijski pogon Stavrolen u Budjonovsku, koji se nalazi u ruskom kraju Stavropol.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama, koje su snimili lokalni stanovnici, prikazuju velike plamenove koji se dižu iz pravca postrojenja, javlja Kyiv Independent.

Petrohemijsko preduzeće Stavrolen jedno je od vodećih petrohemijskih kompanija u Rusiji i podružnica je Lukoila. Proizvodi polietilen, polipropilen, benzen, butilen-butadien frakciju, teške naftne smole i druge petrohemijske proizvode.

A loud night in Russia's Stavropol Krai, as the Stavrolen petrochemical plant in Budyonnovsk faced hardship until the early hours.pic.twitter.com/iKFQY7DeGa — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre)December 23, 2025

Generalštab Ukrajine je ranije saopštio da postrojenje proizvodi komponente za dronove, kompozitne materijale, djelove kućišta, zaptivke i izolaciju za različite vrste ruske vojne opreme.

Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom prijavljenog napada.

Ukrainian attack drones successfully hit Russia's Stavrolen petrochemical plant in the city of Budyonnovsk tonight.



The facility, a major producer of key polyethylene/polypropylene products, is heavily ablaze.pic.twitter.com/wAQ3fW29bN — OSINTtechnical (@Osinttechnical)December 23, 2025

Razmjere štete zasad nisu poznate. Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov upozorio je na prjietnju dronova u regiji pre prijavljenih eksplozija i požara u pogonu.

