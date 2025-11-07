Američka vojska izvela je još jedan napad na plovilo u međunarodnim vodama na Karibima, u kojem su ubijene tri osobe, saopštio je ministar odbrane Pit Hegset.

Izvor: X/@SecWar/Printscreen

Američki ministar odbrane Pit Hegset objavio je da je američka vojska izvela novi napad na plovilo na Karibima u kojem su ubijene tri osobe, što je najnoviji u nizu smrtonosnih udara u okviru kampanje administracije Donalda Trampa protiv trgovine drogom, javlja CNN.

"Danas je, po nalogu predsjednika Trampa, Ministarstvo odbrane izvelo smrtonosni napad na brod kojim je upravljala organizacija koju je vlada Sjedinjenih Država označila kao terorističku organizaciju. Brod je švercovao narkotike na Karibe i pogođen je u međunarodnim vodama", rekao je Hegset u objavi na društvenim mrežama. Hegset je dodao da američke snage nisu pretrpele gubitke u napadu.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist…pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar)November 7, 2025

Incident je deo šire kampanje za koju Vašington kaže da ima za cilj zaustavljanje protoka droge u Sjedinjene Države. U 17 napada do sada, američka vojska je ubila ukupno 70 ljudi i uništila 18 plovila. Zabilježena su samo tri preživjela - dvojicu je nakratko zadržala američka mornarica prije nego što su vraćeni u svoje matične zemlje, dok se treći smatra mrtvim nakon potrage koju je sprovela meksička mornarica.

Trampova administracija je obavijestila Kongres da su Sjedinjene Države u "oružanom sukobu" protiv narko-kartela od 2. septembra, a ubijene osobe označava kao "neprijateljske borce". Administracija tvrdi da ima ovlašćenje da izvodi smrtonosne napade bez sudskog nadzora, pozivajući se na tajni nalog Ministarstva pravde.

Međutim, neki članovi Kongresa i organizacije za ljudska prava osporavaju takav pravni osnov. Oni tvrde da bi osumnjičeni trgovci drogom trebalo da budu krivično gonjeni, kao što je bila praksa prije nego što je Donald Tramp stupio na dužnost.

Dodatnu kontroverzu stvara činjenica da administracija do sada nije javno pružila dokaze o prisustvu narkotika na pogođenim brodovima ili njihovoj povezanosti sa kartelima.