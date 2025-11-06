U vodama kod obale Somalije napadnut je tanker koji je plovio pod zastavom Malte. Napad je i dalje u toku!
Pirati naoružani mitraljezima i raketnim bacačima granata (RPG) ukrcali su se u četvrtak na tanker kod obale Somalije, prema izvještajima sa terena.
Attackers board a ship off the coast of#Somaliaafter firing rocket-propelled grenadeshttps://t.co/L2GETgK3MI— Jon Gambrell | جون (@jongambrellAP)November 6, 2025
Upozorenje britanske pomorske službe
Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorsku trgovinsku operaciju (UKMTO) izdala je upozorenje o napadu i upozorila brodove u tom području.
Breaking: Pirates armed with machine guns and RPGs boarded a tanker off Somalia’s coast Thursday, threatening maritime traffic in the region.— Global Trends X (@globaltrendsX)November 6, 2025
Follow:@globaltrendsXpic.twitter.com/SlMQkLRWrC
"Kapetan jednog broda prijavio je da mu se s krme približilo malo plovilo. To plovilo je otvorilo vatru iz lakog naoružanja i ispalilo RPG granate prema brodu", navodi se u saopštenju UKMTO-a.
"Neovlašćena lica sa malog plovila ukrcala su se na brod", dodaje se u izvještaju.
Armed pirates board tanker Hellas Aphrodite approximately 560 nm off the coast of Somalia, according to UKMTO and Vanguard.— MaritimeOptima (@MaritimeOptima)November 6, 2025
Full story:https://t.co/2irP2apgjR
Screenshot: UKMTO#MaritimeSecurity#Piracy#IndianOcean#ShippingNews#Somalia#Maritime#UKMTO
Meta - tanker pod malteškom zastavom
Privatna bezbjednosna firma Ambrey takođe je potvrdila da je napad u toku, navodeći da je meta bio tanker pod malteškom zastavom koji je plovio iz Sike u Indiji ka Durbanu u Južnoj Africi.
Ambrey je dodao da napad izgleda kao djelo somalijskih pirata, koji su prethodnih dana primijećeni kako djeluju u tom području.
(Kurir.rs/Sky News/Prenio: V.M.)