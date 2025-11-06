U vodama kod obale Somalije napadnut je tanker koji je plovio pod zastavom Malte. Napad je i dalje u toku!

Pirati naoružani mitraljezima i raketnim bacačima granata (RPG) ukrcali su se u četvrtak na tanker kod obale Somalije, prema izvještajima sa terena.

Upozorenje britanske pomorske službe

Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorsku trgovinsku operaciju (UKMTO) izdala je upozorenje o napadu i upozorila brodove u tom području.

"Kapetan jednog broda prijavio je da mu se s krme približilo malo plovilo. To plovilo je otvorilo vatru iz lakog naoružanja i ispalilo RPG granate prema brodu", navodi se u saopštenju UKMTO-a.

"Neovlašćena lica sa malog plovila ukrcala su se na brod", dodaje se u izvještaju.

Meta - tanker pod malteškom zastavom

Privatna bezbjednosna firma Ambrey takođe je potvrdila da je napad u toku, navodeći da je meta bio tanker pod malteškom zastavom koji je plovio iz Sike u Indiji ka Durbanu u Južnoj Africi.

Ambrey je dodao da napad izgleda kao djelo somalijskih pirata, koji su prethodnih dana primijećeni kako djeluju u tom području.

