Zvijezda serije "Lude sedamdesete" traži novo suđenje: Tvrdi da ga je advokat prevario

Glumac Deni Masterson, koji je igrao Hajda, osuđen je za silovanje dvije žene, a sada je otkriveno i koliku je kaznu dobio.

Izvor: YT/hyde & jackie

Glumac popularne serije "Lude sedamdesete" Deni Masterson (49) je prije dvije godine osuđen zbog silovanja koja su se dogodila u njegovoj kući u Holivud Hilsu 2003. godine.

Sada krivi svog advokata za koga tvrdi da nije pozvao ključne svjedoke tokom suđenja, i zbog toga traži da se presuda poništi, piše PageSix.

U dokumentima koje je priložio sudu, glumac tvrdi da je njegov advokat Filip Koen ispitao samo dva od potencijalnih 20 svjedoka, koji su mogli da govore u njegovu odbranu. Takođe, kaže da nije ni pokušao da kontaktira svjedoke za koje je tvrdio da su dali "izjave policiji i istražiteljima".

Osim toga, Masterson tvrdi da su advokati Sajentološke crkve savjetovali Koenu da pozove njihove članove kako bi se borili protiv optužbi, ali on to navodno nije učinio. Neki od tih ljudi, kako se navodi, bili su prijatelji žrtava i ranije su čuli drugačije opise spornih događaja. Na suđenju se mnogo govorilo o Sajentološkoj crkvi.

Takođe tvrde i da je policija bila pristrasna i da je glumica Lea Remini, bivša članica sekte, a danas poznata kao kritičarka Sajentološke crkve, uticala na istragu. U dokumentu navode da je ona djelovala kao neka vrsta savjetnice tužilaštva, i da je njen lični sukob sa Mastersonom navodno uticao na proces.

Inače, Masterson je osuđen na 30 godina do doživotnog zatvora zbog silovanja dvije žene. Glumac će imati pravo na uslovni otpust u 66. godini, a sudija je odbio njegov zahtjev za kauciju jer "nema ženu kod koje bi mogao da ide kući". Bižu Filips, njegova tadašnja supruga, podnijela je zahtjev za razvod braka nakon presude.