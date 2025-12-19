Ruske snage su tokom noći izvele snažne udare na ključnu infrastrukturu u ukrajinskom gradu Odesa. veći dio grada ostao je bez struje i grijanja, ali i bez vode.

U najnovijem ruskom napadu na Odesu oštećen je dio kritične infrastrukture, što je privremeno dovelo do nestanka električne energije, vode i grijanja u delovima jednog od najgušće naseljenih gradskih naselja, saopštio je 19. decembra Serhij Lisak, šef Odeske vojne administracije.

Poremećaji u snabdijevanju i šteta na zgradama

Udar je izazvao prekide u pružanju osnovnih komunalnih usluga, dok su stambene zgrade pretrpjele oštećenja usled udarnog talasa. Hitne službe i radnici komunalnih preduzeća odmah su upućeni na teren kako bi procijenili štetu i započeli radove na sanaciji.

"Stručnjaci već rade na obnovi" izjavio je Lisak.

Last night in Odesa was hellish again.



This is what the morning looks like when your neighbor is a mad terrorist.pic.twitter.com/LnB9thJOkf — UAVoyager (@NAFOvoyager)December 19, 2025

Jedna osoba povrijeđena

Vlasti su potvrdile da je u napadu povrijeđena jedna osoba. Povrede su ocijenjene kao srednje teške, a povrijeđeni je prevezen u zdravstvenu ustanovu, gde mu se pruža sva neophodna medicinska pomoć.

Rad komunalnih službi i pomoć građanima

"Na licu mjesta rade sve potrebne gradske službe. U toku je procjena štete na stambenim objektima, a prikupljaju se i podaci kako bi se stanovnicima pružila dodatna pomoć" naveo je Lisak.

On je takođe podsjetio građane da centri uspostavljeni radi obezbjeđivanja toplote, električne energije i osnovnih usluga tokom nestanka struje nastavljaju da rade neprekidno širom grada.

❗️In Odesa, "Shahed" drones flew into residential high-rise buildings before the air raid alarm was sounded. The enemy began flying drones as low as possible.



In Kryvyi Rih, there was a hit on the tax office building.pic.twitter.com/nDyBrdtgKo — The Ukrainian Review (@UkrReview)December 18, 2025

Potvrda regionalnih vlasti

Guverner Odeske oblasti Oleh Kiper je potvrdio da je tokom, kako je naveo, još jednog velikog ruskog napada oštećen energetski infrastrukturni objekat.

Dodao je da je eksplozija razbila prozore na petospratnoj stambenoj zgradi i ponovio da je jedna osoba povrijeđena. Kontinuirani udari i vanredne mjere.

Najnoviji incident dogodio se u okviru kontinuiranih ruskih udara usmjerenih na energetsku infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Ranije su vlasti proglasile vanredno stanje na državnom nivou zbog stalnih oštećenja elektroenergetske mreže izazvanih ruskom agresijom.