Američki novinar opisao je mirovne pregovore u Berlinu iz perspektive Sjedinjenih Država.
Dopisnik "CNN-a" Fred Plajtgen je bio u Berlinu u Njemačkoj na mirovnim pregovorima o kraju rata u Ukrajini, prenosi "Bild". Nakon sastanka kom su prisustvovali predstavnici američke delegacije (Džared Kušner i Stiv Vitkof), evropski lideri i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, Fred je uspio da razgovara telefonom sa američkim pregovaračima.
Nije otkrio sa kim je razgovarao. Međutim, otkrio je ono što smije, a to je kako izgledaju ovi pregovori iz ugla Sjedinjenih Država.
"To su bili ljudi koji su deo rukovodstva u ovom pregovaračkom timu i koji su mogli mnogo toga da kažu. Smatrali su atmosferu tokom pregovora veoma profesionalnom.
I izrazili su mnogo pohvala za način na koji je Njemačka sve organizovala, kako je Njemačka takođe okupila Evropljane. Posebno su rekli da vjeruju da je već postignut značajan napredak u pogledu bezbjednosnih garancija.
Pitanje teritorija je zaista najteže: Rekli su da vjeruju da su rešili 90 odsto problema, ali su na kraju uvijek tvrdili da Ukrajina i Rusija moraju da reše teritorije između sebe. Ono što se, naravno, ne smije zaboraviti jeste da kada pregovarate sa ljudima poput Vitkofa i Kušnera, u suštini pregovarate direktno sa Trampom. Jer u američkoj vladi nema dvije osobe bliže Donaldu Trampu od njih dvojice", započeo je Plajtgen.
Potom su razgovarali o bezbjednosnim garancijama. Pregovaralo se o modelu po uzoru na "Član 5" NATO pakta o kolektivnoj odbrani svih članica Alijanse.
"Kažu da to neće dugo biti na stolu, ali je skoro kao garancija NATO-a. Očigledno su to provjerili sa Trampom, a on je vjerovatno rekao: Spreman sam za to.
Čini se da je već postignut veliki napredak. Pošto su Evropljani izjavili da neće stajati na putu Ukrajine u vezi sa teritorijalnim ustupcima, to prirodno znači da teret sada u potpunosti leži na Zelenskom da kaže: Preduzimamo ovaj korak.
Stoga, Zelenski želi najjače moguće bezbjednosne garancije kako bi svom narodu pokazao da je nešto postigao u pregovorima - prije nego što potencijalno pristane da preda sporne teritorije u Donbasu ruskom agresoru. Ali vjerujem da se Zelenski suočava sa veoma, veoma teškim vremenom u Ukrajini", dodao je Plajtgen.
"Zelenskog čeka teško vrijeme": Američki novinar otkrio sve o sastanku o Ukrajini u Berlinu
Da podsjetimo, u Berlinu je održan sastanak evropskih lidera, američke delegacije i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na kom se pregovaralo o uslovima za kraj rata u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Tramp se potom telefonom čuo sa svima nakon tog sastanka i izjavio je da je kraj rata vrlo blizu, ali da i dalje postoje tačke oko kojih se spore Ukrajina i Rusija.