Iako je zabrana trebalo da stupi na snagu u decembru, TikTok će u SAD raditi najmanje do 23. januara 2026.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Wikipedia

TikTok za sada ostaje dostupan korisnicima u SAD. Iako je trebalo da bude zabranjen sredinom decembra 2025, rok je ponovo pomjeren, ovog puta do 23. januara 2026. To znači da ByteDance i dalje ima vremena da pronađe rješenje za američko tržište.

Zabrana je deo zakona iz 2024. godine koji zahtijeva da se TikTok proda američkoj kompaniji ili da prestane sa radom u SAD. Od početka 2025. taj rok je već nekoliko puta produžavan predsjedničkim odlukama, što je cio proces učinilo neizvjesnim i politički osjetljivim.

U septembru je Donald Tramp potpisao novu odluku kojom se nalaže da se protiv TikTok-a ne preduzimaju mjere narednih 120 dana, uz obrazloženje da postoji plan za prodaju američkog dijela aplikacije. Pominjala se i potencijalna prodaja vrijedna oko 14 milijardi dolara, uz učešće kompanije Oracle, ali konkretni detalji nikada nisu objavljeni.

Kineske vlasti u međuvremenu poručuju da dogovor nije postignut, pa ostaje nejasno da li će TikTok zaista biti zabranjen u januaru 2026. ili će rok ponovo biti produžen.