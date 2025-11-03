Devetomjesečna beba preminula je nakon napada psa u mjestu Rogijet u Velsu, a pas je oduzet i uklonjen sa posjeda, saopštila je policija Gvinta.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Devetomjesečna beba preminula je u nedelju uveče nakon napada psa u Velsu, u Velikoj Britaniji. Policija i Hitna pomoć pozvane su na adresu u mjestu Rogijet oko 18 časova, ali djetetu, nažalost, nije bilo spasa i smrt je proglašena na licu mjesta, prenosi Sky News. Policija je potvrdila da je pas koji se dovodi u vezu s napadom oduzet i uklonjen sa posjeda. Istraga je u toku.

Glavni nadzornik policije Gvinta, Džon Dejvis, obratio se javnosti: "Razumijemo da postoji zabrinutost zbog ovog incidenta, ali službenici su na licu mjesta i sprovodiće dalje istrage kako one budu napredovale", rekao je. "Ako imate bilo kakve informacije ili zabrinutosti, molimo vas da nam se obratite."