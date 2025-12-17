Američki predsjednik Donald Tramp naredio je "potpunu i sveobuhvatnu" blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji plove ka Venecueli ili iz nje, nakon što je režim Nikolasa Madura proglasio stranom terorističkom organizacijom.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da naređuje "potpunu i sveobuhvatnu" blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji plove ka Venecueli ili iz nje.

Ovu odluku donio je nakon što je vladu venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura proglasio stranom terorističkom organizacijom, optuživši je za krađu američke imovine, terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima, piše BBC. U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Donald Tramp je bio izuzetno direktan.

"Stoga danas naređujem potpunu i sveopštu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze u Venecuelu ili iz nje izlaze. Venecuela je u potpunosti okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike. Ona će nastaviti da raste, a šok koji ih čeka biće nešto što nikada ranije nisu iskusili - sve dok ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svo naftno bogatstvo, zemlju i ostalu imovinu koju su nam prethodno ukrali", napisao je Tramp i dodao:

"Nelegitimni Madurov režim koristi naftu sa tih ukradenih naftnih polja kako bi se finansirao, kao i narko-terorizam, trgovinu ljudima, ubistva i otmice. Zbog krađe naše imovine i mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima, venecuelanski režim je proglašen stranom terorističkom organizacijom", istakao je američki predsjednik.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple…pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi)December 10, 2025

"Zbog toga danas naređujem potpunu i sveopštu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze u Venecuelu i izlaze iz nje. Ilegalni imigranti i kriminalci koje je Madurov režim poslao u Sjedinjene Države tokom slabe i nesposobne Bajdenove administracije ubrzano se vraćaju u Venecuelu. Amerika neće dozvoliti da nas kriminalci, teroristi ili druge zemlje pljačkaju, ugrožavaju ili nam nanose štetu, kao što neće dozvoliti ni da neprijateljski režim uzima našu naftu, našu zemlju ili bilo koju drugu imovinu - sve to mora biti vraćeno Sjedinjenim Američkim Državama, ODMAH. Hvala na pažnji!", poručio je Tramp.

Eskalacija tenzija

Trampova objava uslijedila je nedelju dana nakon što su Sjedinjene Države zaplijenile jedan naftni tanker u blizini obale Venecuele. Vlada u Karakasu ovu najavu nazvala je "grotesknom pretnjom".

Dan prije najave blokade, Bijela kuća je potvrdila zaplijenu tankera Skipper, navodeći da je bio uključen u "nezakonitu isporuku nafte" i da će biti sproveden u američku luku.

Žele da nam ukradu naftu, gas, zlato i minerale

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro oštro je osudio taj potez, tvrdeći da su SAD "otele posadu" i "ukrale" brod. Venecuela, koja posjeduje neke od najvećih potvrđenih rezervi nafte na svijetu, već dugo optužuje Vašington da pokušava da prisvoji njene prirodne resurse.

Govoreći na jednom događaju večer prije Trampove objave, Maduro je rekao da "imperijalizam i fašistička desnica žele da kolonizuju Venecuelu kako bi preuzeli njeno bogatstvo nafte, gasa, zlata i minerala".

"Zakleli smo se da ćemo apsolutno braniti svoju otadžbinu. U Venecueli će mir pobijediti", izjavio je Maduro u utorak.

Vojno prisustvo i sankcije

U danima koji su prethodili zaplijeni tankera, SAD su značajno pojačale svoje vojno prisustvo u Karipskom moru. U region su upućene hiljade vojnika, kao i USS Gerald Ford, najveći nosač aviona na svijetu, koji je raspoređen unutar dometa mogućih udara na Venecuelu.

Trampova administracija je i ranije optuživala Venecuelu za krijumčarenje droge, a od septembra je američka vojska u napadima na brodove ubila najmanje 90 ljudi, tvrdeći da su prevozili fentanil i druge ilegalne droge namijenjene američkom tržištu.

Sjedinjene Države se godinama, kako za vrijeme Trampa tako i za vrijeme njegovog prethodnika Džoa Bajdena, protive Madurovoj vlasti, vršeći pritisak kroz stroge sankcije. Prošle nedelje uvedene su nove sankcije protiv još šest brodova za koje se tvrdi da su prevozili venecuelansku naftu, a na udaru su se našli i pojedini rođaci predsednika Madura, kao i kompanije povezane sa, kako SAD navode, njegovim nelegitimnim režimom.

Kongresmen: Ovo je čin rata

Odluka o pomorskoj blokadi izazvala je burne reakcije i u američkoj politici. Kongresmen Hoakin Kastro, demokrata iz Teksasa, izjavio je da je Trampova "pomorska blokada nesumnjivo čin rata".

On je najavio da će poslanici u četvrtak glasati o rezoluciji "kojom se predsjedniku nalaže da obustavi neprijateljstva prema Venecueli".