Izvor: MARTIN BERNETTI / AFP / Profimedia

Američke snage su presrele i zaplijenile tanker sa naftom koji je bio pod sankcijama kod obale Venecuele, potvrdili su više izvora za Rojters.

To je potez koji označava ozbiljnu eskalaciju tenzija između dvije zemlje.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Državna naftna kompanija Petroleos de Venecuela SA i venecuelanska ministarstva za naftu i informisanje takođe nijesu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Zaplijena bi mogla znatno otežati izvoz nafte Venecueli, jer će drugi prevoznici sada vjerovatno biti oprezniji pri utovaru venecuelanskih pošiljki. Većina venecuelanske nafte ide u Kinu, često preko posrednika, uz velike popuste zbog rizika od sankcija.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa pojačala je pritisak na predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, koga optužuje za vođenje narko-kartela. Pentagon je izvršio više od 20 racija na, kako navodi, brodove za šverc droge u vodama blizu Venecuele i Kolumbije, ubivši više od 80 osumnjičenih.

Tramp je više puta rekao da bi SAD mogle da pokrenu napade na kopnu i da su Madurovi „dani odbrojani“, dodajući da ne isključuju mogućnost kopnene invazije.

Madurova vlada tvrdi da su akcije SAD pokušaj zaplijene venecuelanskih naftnih rezervi, među najvećima na svijetu. Vijest o zaplijeni tankera stigla je istog dana kada je Marija Korina Mačado, koja predvodi venecuelansku opoziciju protiv Madura, dobila Nobelovu nagradu za mir.

Podsjetimo da su SAD u posljednjih nekoliko mjeseci rasporedile dodatne snage na Karibima i preusmjerile najveći nosač aviona na svijetu, USS Gerald R. Ford, iz Sredozemnog mora, kojeg prate i drugi ratni brodovi i bombarderi dugog dometa.

Maduro je posljednjih mjeseci pozivao Venecuelance da se ujedine protiv onoga što on naziva prijetnjama SAD i da se pridruže civilnoj miliciji. Takođe je rasporedio trupe, brodove, avione i dronove na granicu sa Kolumbijom, u neke priobalne države i na jedno ostrvo.

PDVSA, državna naftna kompanija, kontroliše naftnu industriju zemlje i sarađuje sa međunarodnim partnerima, uključujući i američku kompaniju Chevron iz Hjustona, na bušenju na više lokacija u Venecueli.

Prema trenutnom aranžmanu, Ševron plaća vladi dio nafte koju proizvodi zajedno sa PDVSA kroz zajedničke projekte dvije kompanije. Licenca koju je izdalo Ministarstvo finansija SAD oslobađa američku kompaniju od sankcija.

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je zaplijenu velikog tankera:

„Upravo smo zaplijenili tanker kod obale Venecuele, veliki tanker, veoma veliki, najveći“, rekao je on u Bijeloj kući.