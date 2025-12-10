Tramp je posljednjih nedjelja pojačao retoriku, poručivši da su Maduru "dani odbrojani".

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da su američke snage zaplijenile veliki naftni tanker kod obale Venecuele, što je najnoviji potez u eskalaciji pritiska na predsjednika Nikolasa Madura.

Tramp je posljednjih nedjelja pojačao retoriku, poručivši da su Maduru "dani odbrojani", navodi CNBC.

"Upravo smo zaplijenili tanker na obali Venecuele, veliki tanker, vrlo veliki, zapravo najveći ikada zaplijenjen", izjavio je Tramp tokom sastanka u Bijeloj kući.

Na pitanje novinara, predsjednik SAD je odbio da pruži dodatne informacije o vlasniku tankera ili njegovom odredištu.

"Zaplijenjen je s vrlo dobrim razlogom", kratko je dodao Tramp i nastavio:

"Pretpostavljam da ćemo zadržati naftu. Nisam razmišljao o predsjedniku Venecuele. Nisam o njemu razmišljao. Imaće puno problema ako se ne opameti. Ako se ne opameti, biće sljedeći. Ne volimo ljude koji ubijaju druge. Kolumbija je veliki proizvođač droge", rekao je Tramp posle pitanja novinara o Maduru.

Vijest o zaplijeni tankera je odmah uticala na cijene nafte. Američka sirova nafta poskupjela je za 70 centi, odnosno 1,2 odsto, na 58,95 dolara po barelu. Globalna referentna vrijednost, nafta Brent, poskupela je za 71 cent, ili 1,15 odsto, na 62,65 dolara po barelu.

Venecuela je jedan od osnivača OPEC i posjeduje najveće dokazane rezerve nafte u svijetu. Prema podacima energetske konsultantske kompanije Kpler, ove godine izvozi oko 749.000 barela dnevno, od čega najmanje polovina odlazi u Kinu, dok se u SAD izvozi oko 132.000 barela dnevno.