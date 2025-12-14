Na popularnoj plaži Bondi u Sidneju došlo je do pucnjave, a na stotine ljudi je počelo da bježi. Stigle su jake policijske snage.

Izvor: Printscreen/X

U pucnjavi tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je najmanje 10 ljudi, a 60 ih je ranjeno, dok je oko 2.000 ljudi pobjeglo sa plaže.

Televizija Sky News javila je da se na događaju okupilo oko 2.000 pripadnika jevrejske zajednice, a proslava je održavana u večernjim satima po lokalnom vremenu.

U trenutku kada se jedan od lidera zajednice obraćao okupljenima, nastao je haos i ljudi su počeli da bježe. Kasnije je potvrđeno da je paniku izazvala pucnjava.

Na čuvenoj plaži Bondi u Sidneju došlo je do pucnjave. Otvorena je vatra iz oružja što je izazvalo paniku među kupačima, zbog čega je na stotine ljudi u strahu počelo da bježi sa plaže.

Prema navodima očevidaca, pucnji su se čuli oko 18:50 časova u nedjelju uveče. Snimci koje su zabilježili mještani prikazuju dvojicu muškaraca obučenih u crno kako pucaju iz, kako se čini, pušaka.

Na snimcima se vidi da su muškarci pucali sa vrha pješačkog mosta, koji se nalazi iza surf kluba na plaži Bondi. Za sada nije poznato da li su osobe na snimku pripadnici policije ili neka druga služba.

Policija savezne države Novi Južni Vels (NSW) apelovala je na građane da se drže podalje od tog područja dok traje policijska intervencija i istraga o incidentu.

Situacija se i dalje razvija, a sve više izvještaja govori o poginulima i ranjenima.

Lokalne vlasti još nisu potvrdile tačan bilans žrtava, dok policija apeluje na građane da izbjegavaju područje dok traje istraga. Dalje informacije biće objavljene kako se budu pojavljivali novi detalji.