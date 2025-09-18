Mandić se na optužnici Specijalnog tužilaštva našla zbog optužbe da je kao pripadnik kriminalne organizacije koju je formirao njen suprug Stefan Đukić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Danijeli Mandić optuženoj za članstvo u kriminalnoj organizaciji koja stoji iza ubistva Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića, poslije godinu i po provedenih u Istražnom zatvoru danas je u podgoričkom Višem sudu ukinut pritvor, potvrđeno je Pobjedi.

Krivično vijeće Višeg suda kojim predsjedava sudija Amir Đokaj prihvatio je predlog advokatice Bojane Franović da se Mandić brani sa slobode od optužbi Specijalnog tužilaštva uz mjeru nadzora zabrane napuštanja objekta stanovanja.

Mandić se na optužnici Specijalnog tužilaštva našla zbog optužbe da je kao pripadnik kriminalne organizacije koju je formirao njen suprug Stefan Đukić.

Ona je prilikom iznošenja odbrane višegodišnje bjekstvo iz države pojasnila strahom od pripadnika suprostavljenog kavačkog klana i policajaca koji su radili za njih.

“Nisam bježala od policije, nego od kavčana koji su vršili uticaj. Konkretno, ovu optužnicu je podigao tužilac Saša Čađenović. On je sada optužen. Predala sam se kada su uhapšeni svi policajci koji su osumnjičeni i optuženi da su radili za kavčane”, istakla je Mandić početkom oktobra prošle godine na suđenju u Višem sudu.

Kao dodatan razlog za bjekstvo, navela i da je i njeno dijete doživjelo stres prilikom pretresa stana. Zatražila je da sud pusti taj snimak, ako nije zataškan.

Prema optužnici, nakon ubistva Klisića i ranjavanja Gardaševića, Stefan Đukić je supruzi Danijeli navodno predao 52.000 eura koje je ona sakrila u dječijim igračkama.

Tužilaštvo smatra da je to bio novac pribavljenih krivičnim dijelima.

U finansijskim analizama se navodi da je Danijela imala račune sa značajnim prometom što tužilaštvo tumačilo kao dio mehanizma finansiranja ove kriminalne organizacije.

Pored Danijele Mandić i Stefana Đukića, optužnicom SDT su obuhvaćeni i Đukićeva majka i polubrat, Zorica Đurović i Vuk Lakićević, zatim Marko Vujadinović (27), Hasip Murić (44), Andrija Glavičanin i Bojan Vuksanović.

Đukić je označen kao direktni izvršilac ubistva Klisića i ranjavanje Gardaševića 1. novembra 2019. godine ispred lokala ,,Savoja“ u Baru.

On je optužen i da je dva i po mjeseca prije ovog zločina naoružan automatskom puškom upao u barski lokal ,,Savoja“ da bi likvidirao Gardaševića. Međutim, njegov naum nije ostvaren jer se Gardašević nije nalazio u lokalu.

Ime Baranina Stefana Đukića, koji se ranije prezivao Mandić poznat je javnosti i kada je zajedno sa Emilom Tuzovićem iz Podgorice, srpskim državljanima Petrom Jovanovićem i Milanom Brankovićem pokušao ubistvo vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u Odesi.

Oni su uhapšeni ubrzo nakon pokušaja likvidacije Zvicera i trenutno se nalaze u zatvoru u Ukrajini.

U policijskim evidencijama oni su označeni kao pripadnici barskog klana na čijem se čelu nalazio pokojni Alan Kožar koji je ubijen 2020. u Grčkoj.