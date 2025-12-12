Njemačko Ministarstvo spoljnih poslova optužilo je rusku vojnu obavještajnu službu GRU za sajber napad na njemački vazdušni saobraćaj i pokušaj miješanja u izbore.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Odnosi između Zapada (sa izuzetkom SAD) i Rusije svakim danom su sve gori i gor i podsjećaju nas na neka loša vremena iz prošlosti. Najnovija eskalacija dolazi iz Njemačke, koja je pozvala ruskog ambasadora na "ribanje" zbog hakerskog napada iz prošle godine, piše BBC.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova rekao je da je ruska vojna obavještajna služba odgovorna za "sajber napad na njemački vazdušni saobraćaj u avgustu 2024. godine" i petljanje u njemačke izbori u februaru ove godine. Sumnja se da se radi o notornoj i sada već pomalo mitskoj jedinici "Fancy Bear" u okviru ruske vojne obavještajne službe (GRU), poznata i kao Jedinica 26165.

Naši obavještajni nalazi dokazuju da je ruska vojnoobavještajna služba GRU odgovorna za ovaj napad, dodao je.

Ministarstvo je navelo da je sada sigurno da je Moskva pokušala da "utiče i destabilizuje kako nedavne savezničke izbore, tako i unutrašnje poslove Savezne Republike Njemačke" kroz kampanju dezinformacija pod nazivom "Oluja 1516".

Kampanja se djelimično fokusirala na vodećeg kandidata Zelenih, Roberta Habeka, i vodećeg kandidata CDU, Fridriha Merca, koji je sada kancelar.