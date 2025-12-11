"To je i u našem interesu, jer što smo bliže povezani, to možemo bolje da djelujemo zajedno u Evropi. To se posebno odnosi na ograničavanje nelegalnih migracija"

Kancelar Njemačke Fridrih Merc izjavio je da sa Crnom Gorom treba početi rad na sporazumu o pristupanju Evropskoj uniji. On je to izjavio na pres-konferenciji sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u Kancleramtu u Berlinu, piše Dojče vele DW.

“Ovdje želim jasno da kažem: upravo sa Crnom Gorom, koja je vjerovatno najviše napredovala među kandidatima, možemo sada preći na sljedeći korak i uskoro početi rad na sporazumu o pristupanju”, rekao je Merc.

Prema njegovim riječima to je “i u našem interesu, jer što smo bliže povezani, to možemo bolje da djelujemo zajedno u Evropi”.

“To se posebno odnosi na ograničavanje nelegalnih migracija. Za naše dvije zemlje to je od velikog značaja,” kazao je Merc.