Iz Evropola navode da današnja akcija, u kojoj je u hapšenjima i pretresu 45 objekata učestvovalo 500 policajaca, označava kulminaciju složene istrage o velikoj trgovini drogom, pranju novca i trgovini oružjem.

Izvor: Kurir

Tri osobe osumnjičene da su članovi Balkanskog kartela uhapšene su danas u Njemačkoj, a prilikom akcije zaplijenjena je imovina ijviše od 5 miliona, stečena kriminalnim postupcima, saopštio je Europol.

"Europol je podržao organe za sprovođenje zakona iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i Srbije u sprovođenju operacije velikih razmjera usmjerene na istaknutu ćeliju takozvanog „Balkanskog kartela“. Tokom akcije sprovedene 10. decembra 2025. godine u Njemačkoj, uhapšena su tri osumnjičena i zaplijenjeno je preko 5 miliona eura imovine stečene kriminalnim postupcima" navodi se na sajtu Evropola.

Kako dalje dodaju, koordinirana operacija bila je usmjerena na nekoliko bitnih meta sa prebivalištem u Njemačkoj, za koje se vjeruje da su ključne figure u Balkanskom kartelu.

"Istraga je otkrila da je ova kriminalna ćelija bila odgovorna za ogromne pošiljke kokaina porijeklom iz Kolumbije i da su koristile različite metode za šverc droge u Evropu. Mreža se takođe bavila pranjem novca putem kompanija i nekretnina u više zemalja unutar EU i van nje" stoji u saopštenju.

"Tokom pretresa, zaplijenjeno je približno 50.000 eura u gotovini, dva zlatnika, brojni luksuzni predmeti poput nakita, satova, torbi, tri vozila velike vrijednosti, kao i nekretnine u Njemačkoj i inostranstvu. Pored toga, pronađeni su i zaplijenjeni razni dokumenti i elektronika, kao i napunjeno vatreno oružje sa municijom. Dokazi se trenutno procjenjuju" saopšteno je nakon akcije.

Trojica osumnjičenih uhapšenih igrali su različite uloge u kriminalnoj mreži, uključujući finansijere, koordinatore i logističke stručnjake. Glavni osumnjičeni, porijeklom sa Zapadnog Balkana i sa prebivalištem u Njemačkoj, poznat je po korišćenju prepoznatljivog logotipa kokaina kao zaštitnog znaka.

U prethodnim operacijama, Europol i njegove partnerske zemlje već su nanijele značajne udarce balkanskom kartelu. To uključuje brojna hapšenja izvršena u proteklim godinama (npr. 13 hapšenja u maju 2023. i 21 hapšenje u oktobru 2023. tokom dana akcije).

"Europol je odigrao ključnu ulogu u olakšavanju stalne koordinacije, razmjene informacija i pružanju kontinuirane analitičke podrške istrazi. Obavještajni podaci dobijeni tokom operacije otkrili su sofisticiranu i dobro organizovanu mrežu koja djeluje na različitim kontinentima i u različitim zemljama" zaključuje se u saopštenju.