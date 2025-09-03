Džu Ae, favorit za sledećeg vrhovnog vođu Sjeverne Koreje.

Džu Ae, ćerka severnokorejskog lidera Kim Džong Una, doputovala je zajedno sa ocem u Peking na veliku vojnu paradu, što je njen prvi put u inostranstvo. Ona je viđena kako sa ocem silazi iz oklopnog voza kojim su putovali preko noći od Pjongjanga do Pekinga.

Stručnjak za Sjevernu Koreju u američkom Stimson centru Majkl Maden smatra da je ona favorit za sledećeg vrhovnog vođu Sjeverne Koreje.

"Ona stiče praktično iskustvo u protokolu koje bi trebalo da joj dobro posluži kao sledećem lideru Sjeverne Koreje ili ključnom dijelu elite. Ovo je prvi put da je pratila Kim Džong Una van Sjeverne Koreje - iskustvo koje ni njen otac ni moćna tetka nikada nisu imali. Time stiče dragoceno iskustvo u pozdravljanju i interakciji sa stranim rukovodstvom i drugim elitama", rekao je on, prenosi Rojters.

Sjeverna Koreja nije nikada otkrila ništa o djeci Kim Džong Una sve dok Džu Ae prvi put nije prikazana svijetu kako prati svog oca na lansiranju masivne interkontinentalne balističke rakete 2022. godine.

Još uvijek se malo zna o drugoj Kimovoj djeci, navodi Rojters i dodaje da prema procjenama Džu Ae ima oko 13 godina i da je prisustvovala svim značajnijim događajima.