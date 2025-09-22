Kim Džong Un otvoren je za dijalog sa SAD, dok predsjednik Južne Koreje Li Dže Mjung nagovještava spremnost na dogovor kojim bi Pjongjang zadržao nuklearno oružje, ali obustavio njegovu proizvodnju.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Hindustan Times

Sjeverokorejski lider Kim Džong Un poručio je da bi bio otvoren za razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok je predsjednik Južne Koreje nagovijestio da bi prihvatio dogovor između Kima i Donalda Trampa kojim bi Sjeverna Koreja zadržala svoje postojeće nuklearno oružje.

U govoru pred Vrhovnom narodnom skupštinom u nedelju, Kim je izjavio da i dalje ima "lijepe uspomene" na Trampa, sa kojim se tokom njegovog prvog predsjedničkog mandata sastao tri puta.

Ti razgovori nisu uspjeli da zaustave sjevernokorejski nuklearni program i doveli su 2019. godine do prekida pregovora na visokom nivou između Pjongjanga i Vašingtona, dok je Kim u međuvremenu učvrstio diplomatske i vojne veze sa Rusijom i Kinom.

Ali kao očigledan znak da su vrata za dijalog ponovo otvorena, makar i djelimično, Kim je poručio da "ne postoji razlog da ne sjednemo za sto sa Sjedinjenim Državama", prenijela je u ponedeljak državna agencija KCNA.

Ipak, dodao je da bi razgovori imali ključne uslove, među kojima su odustajanje Vašingtona od "apsurdne opsesije našom denuklearizacijom, prihvatanje realnosti i spremnost na iskreno miroljubivo suživot".

Kimove izjave uslijedile su u trenutku kada je novi predsjednik Južne Koreje, Li Dže Mjung, rekao da bi prihvatio dogovor između Trampa i Kima kojim bi se od Pjongjanga tražilo samo da zaustavi proizvodnju nuklearnog oružja, a ne da uništi cio svoj arsenal.

"Zamrzavanje sjevernokorejskog nuklearnog programa kao ‘privremena hitna mjera’ predstavljalo bi ‘izvodljivu i realnu alternativu’ potpunoj denuklearizaciji", izjavio je Li, liberal koji se zalaže za angažovanje u odnosima sa susjedom, u razgovoru za BBC. On je dodao da Sjeverna Koreja godišnje proizvodi dodatnih 15 do 20 nuklearnih bojevih glava.

Li, koji je izabran u junu nakon impičmenta i smjene Juna Suk Jola, dodao je: "Sve dok se ne odreknemo dugoročnog cilja denuklearizacije, vjerujem da postoje jasne koristi od toga da Sjeverna Koreja zaustavi razvoj nuklearnog i raketnog programa. Pitanje je da li ćemo istrajavati u jalovim pokušajima da dostignemo krajnji cilj [denuklearizacije] ili ćemo postaviti realnije ciljeve i ostvariti bar dio njih."

Uprkos pomirljivom tonu, Kim je jasno stavio do znanja da Sjeverna Koreja nema namjeru da se odrekne svog nuklearnog oružja, poteza za koji je priznao da bi mogao kobno da oslabi njegov režim.

Opisujući svoj nuklearni program kao „pitanje opstanka“ usred prijetnji iz SAD i Južne Koreje, Kim je rekao: "Svijet vrlo dobro zna šta Sjedinjene Države rade kada natjeraju neku zemlju da se odrekne nuklearnog oružja i razoruža se. Mi nikada nećemo odustati od svog nuklearnog oružja."

U intervjuu za Rojters, Li je priznao da decenije sankcija pod okriljem UN nisu spriječile Sjevernu Koreju da širi i unapređuje svoj arsenal oružja za masovno uništenje.

"Stvarnost je takva da prethodni pristup sankcijama i pritiscima nije rešio problem, već ga je pogoršao", rekao je.

Li je pokušao da ublaži tenzije na Korejskom poluostrvu nakon dramatičnog pogoršanja međukorejskih odnosa tokom vladavine konzervativnog Juna, koji je zauzeo oštar kurs prema Kimovom režimu. Umjesto toga, Li poziva na obnovu međukorejskog dijaloga i "realističniji", postepeni pristup denuklearizaciji.