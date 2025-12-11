Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro i Donald Tramp razmijenili su oštre optužbe nakon Trampove prijetnje da će Petro "biti sljedeći" u američkom ratu protiv narko-kartela.

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro nazvao je američkog predsjednika Donalda Trampa "veoma dezinformisanim" nakon oštre prijetnje koju mu je Tramp uputio juče, poručivši da bi Petro "trebalo da se dozove pameti ili će biti sljedeći" u ratu Vašingtona protiv narko-kartela. Tenziје između dvije zemlje dostigle su novi nivo nakon što je Tramp izjavio da Kolumbija "proizvodi mnogo droge", što je izazvalo brzu i opširnu reakciju kolumbijskog lidera, piše Newsweek.

Trampova prijetnja

Obraćajući se novinarima, Donald Tramp nije birao riječi. Opisavši Petra kao "prilično neprijateljski nastrojenog prema SAD", zaprijetio mu je "velikim problemima ako se ne dozove pameti".

"Kolumbija proizvodi mnogo droge. Imaju fabrike kokaina. Proizvode kokain, kao što znate, i prodaju ga direktno u SAD. Zato bi trebalo da se dozove pameti, ili će biti sljedeći. Biće sljedeći", rekao je Tramp.

Petrov oštar odgovor

U izjavi objavljenoj na mreži X, Gustavo Petro odbacio je Trampove optužbe i kritikovao njegov pristup borbi protiv trgovine drogom.

"Tramp je veoma dezinformisan čovjek kada je riječ o Kolumbiji. Šteta je, jer odbacuje zemlju koja najviše zna o trgovini kokainom", napisao je Petro. "Izgleda da ga njegovi sagovornici potpuno obmanjuju."

Petro je naveo da je njegova vlada zaplijenila 2.700 tona kokaina, što je opisao kao "najveću zaplijenu u svjetskoj istoriji", te dodao da je to znatno efikasnije od rezultata prethodne vlade. Takođe је kritikovao Trampove napade na glisere na Karibima.

Reakcija Bijele kuće

Nakon Petrovih kritika, Bijela kuća je za Newsweek iznela oštar stav:

"Kao što je predsjednik Tramp rekao, Gustavo Petro je ilegalni vođa droge koji snažno podstiče masovnu proizvodnju narkotika, uprkos velikim isplatama i subvencijama SAD."

Drugi američki zvaničnik dodao je da "karteli cvjetaju pod Petrovim neuspješnim politikama, uprkos milijardama dolara uloženih u borbu protiv droge".

Pozadina sukoba

Ova razmjena optužbi još je jedan u nizu sukoba dvojice lidera oko trgovine drogom i američke vojne prisutnosti u regionu. Petro је ranije osudio Trampove napade na Karibima, nazvavši ga "barbarinom" i naredio da se prekine razmjena obavještajnih podataka sa SAD dok operacije traju.

Trampova retorika podsjeća na pritisak koji Vašington vrši i na venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, optužujući ga za vođenje narko-kartela, što Maduro poriče.

Šta slijedi?

Za sada nema novog odgovora iz SAD na Petrove izjave. Ostaje da se vidi da li će Tramp nastaviti sa kritikama kolumbijskog predsjednika ili dodatno proširiti svoju kampanju protiv droge na Karibima, što bi moglo dodatno zaoštriti odnose dvije zemlje.